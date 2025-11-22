Le chargé d’affaires de l’ambassade du Qatar, Hamad Maazi Al-Shammari lors de la distribution de vivres et de kits d’hygiène offerts par qatar charity - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le chargé d’affaires de l’ambassade du Qatar, Hamad Maazi Al-Shammari lors de la distribution de vivres et de kits d’hygiène offerts par qatar charity Publié le samedi 29 novembre 2025 | Aujourd`hui

Tweet



"L'Etat du Qatar a placé la solidarité humanitaire et la coopération internationale au cœur de ses priorités" "Cette initiative incarne la vision humanitaire de l'Etat du Qatar, qui consiste à appuyer les couches plus vulnérables et marginalisées"



"Cette distribution ne se limite pas à fournir de la nourriture. C'est est un message d'espoir et d'amour, un message de solidarité et d'humanité, et la preuve que la communauté internationale ne vous a pas oubliés et ne vous oubliera jamais". Parole du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Etat du Qatar au Mali, Hamad Maazi Al-Shammari, lors de la cérémonie de distribution de vivres et de kits d'hygiène offerts par Qatar Charity en partenariat avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 20 novembre 2025 à la Cité des enfants. Selon le diplomate qatari, "cette initiative, menée par Qatar Charity, incarne la vision humanitaire de l'Etat du Qatar, qui consiste à appuyer les couches plus vulnérables et marginalisées, à promouvoir la dignité, à renforcer la solidarité internationale et à défendre un engagement fondé sur des valeurs universelles". Ainsi, cette opération concerne 430 ménages vulnérables de déplacés forcés. Et elle a été réalisée grâce au partenariat avec les services techniques de l'Etat malien, notamment la Commission nationale en charge des réfugiés et la direction nationale développement social. Voici le discours intégra prononcé par le chargé d'affaires de l'ambassade de Qatar au Mali en la faveur de cette cérémonie de distribution.





C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour vous exprimer ma joie d'être parmi vous à l'occasion du lancement officiel du projet de distribution de denrées alimentaires et de produits d'hygiène à environ 430 familles de réfugiés et déplacées.



Cette initiative, menée par Qatar Charity, incarne la vision humanitaire de l'Etat du Qatar, qui consiste à appuyer les couches plus vulnérables et marginalisées, à promouvoir la dignité, à renforcer la solidarité internationale et à défendre un engagement fondé sur des valeurs universelles.



L'État du Qatar a placé la solidarité humanitaire et la coopération internationale au cœur de ses priorités et croit fermement que la dignité ne connaît pas de frontières et que chaque être humain, où qu'il soit, mérite de vivre en sécurité et en paix.



Nous sommes réunis pour célébrer les résultats obtenus grâce au partenariat de Qatar Charity avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et l'accompagnement des autorités maliennes.



Ce partenariat a permis d'apporter une réponse concrète aux besoins urgents de notre population grâce à ces kits alimentaires contenant du riz, du mil, des pâtes, du lait et de l'huile.



Cette distribution ne se limite pas à fournir de la nourriture ; c'est est un message d'espoir et d'amour, un message de solidarité et d'humanité, et la preuve que la communauté internationale ne vous a pas oubliés et ne vous oubliera jamais.





Mesdames et Messieurs,



Le Mali traverse une période extrêmement difficile. Près de 6,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 378 000 personnes déplacées internes et environ 191 000 réfugiés.



À cela s'ajoutent les répercussions et les effets du changement climatique et le problème de la limitation des financements humanitaires.



Face à ces défis, l'action collective est plus essentielle que jamais.



Soyez assurés que l'Etat du Qatar réaffirme son soutien indéfectible à tous les efforts de développement déployés au Mali pour répondre aux besoins urgents et bâtir des solutions durables, dans le cadre des excellentes relations bilatérales qui unissent nos deux pays amis.



Face aux défis multiples auxquels le Mali est confronté, j'invite tous les donateurs et partenaires internationaux à accroître leur soutien et à coordonner leurs efforts humanitaires.



Je saisis également cette occasion pour remercier Qatar Charity pour son engagement inébranlable ainsi que les généreux donateurs qui ont contribué de manière significative au financement de ces projets au profit de nos frères et sœurs vulnérables.



Je remercie également les autorités maliennes pour la facilitation dont Qatar Charity a bénéficié pour accomplir sa mission.





Je ne saurais terminer sans exprimer ma plus profonde gratitude au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).



Enfin, je prie Dieu Tout-Puissant pour que ce partenariat entre Qatar Charity et le HCR se développe et permette d'accomplir de plus grand projet, au bénéfice de nos frères et sœurs de la communauté de réfugiés et de déplacés.



Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous".



