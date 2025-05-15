"Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément" au Mali - abamako.com

Publié le samedi 29 novembre 2025
"Nous ne permettrons plus jamais à la France de voler nos richesses impunément" au Mali

© aBamako.com par MS

Fousseyni Ouattara

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Fousseynou Ouattara, Vice-président de la commission de sécurité et défense à l'Assemblée nationale du Mali, étrille la propagande certains médias occidentaux.



La gravité des attaques a été exagérée: "les convois de citernes sont escortés par les forces armées maliennes. Mais les informations relayées par les médias poubelles faisant cas de blocus ont provoqué une certaine panique".





Il affirme: "Que ce soit le JNIM ou le FLM, le but recherché est le même: un soulèvement de la population contre le pouvoir en place, afin d’amener au pouvoir des marionnettes de la France."



Le député estime que son pays fait face "au scénario énoncé par le général Lecointre, à savoir la recolonisation, y compris militaire, des pays africains par la France



Source: https://fr.sputniknews.africa/




