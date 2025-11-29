Nommé ambassadeur du Mali au Caire : Samba A. Baby reçoit la feuille de route du président Assimi ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nommé ambassadeur du Mali au Caire : Samba A. Baby reçoit la feuille de route du président Assimi ! Publié le samedi 29 novembre 2025 | Aujourd`hui

Tweet



Le président de la Transition, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'Etat, a accordé, le vendredi 21 novembre 2025, une audience à Son Excellence Samba Alhamdou Baby, récemment nommé ambassadeur du Mali auprès de la République arabe d'Egypte.



Cette rencontre a constitué l'occasion, pour le diplomate, de recevoir les orientations du chef de l'Etat et de solliciter ses conseils éclairés en vue de l'accomplissement de sa mission.A sa sortie d'audience, Son Excellence Samba Alhamdou Baby a déclaré : "J'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'Etat à un moment déterminant, alors que je m'apprête à exercer mes fonctions auprès de la République arabe d'Egypte, un pays frère et ami, avec lequel le Mali entretient des liens historiques et économiques solides".





Au cours de cette audience, le nouvel ambassadeur a reçu "les plus hautes instructions" relatives à sa feuille de route. Les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali, l'Egypte et les autres pays relevant de sa juridiction diplomatique.



Samba Alhamdou Baby a réaffirmé son engagement à défendre et à promouvoir les intérêts du Mali et de son peuple.



Ancien Vérificateur général du Mali, Son Excellence Samba Alhamdou Baby est désormais ambassadeur plénipotentiaire du Mali auprès de la République arabe d'Egypte, avec résidence au Caire. Sa compétence diplomatique s'étend également à plusieurs autres pays de la région, notamment le Liban, l'Irak, la Syrie, le Soudan et la Jordanie.



