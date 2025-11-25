Guinee-Bissau : Le syndrome des troisièmes mandats - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Guinee-Bissau : Le syndrome des troisièmes mandats Publié le samedi 29 novembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Alors que les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) doivent se réunir en décembre pour entériner définitivement la sortie des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de l’organisation, la Guinée-Bissau est secouée par un nouveau coup de force militaire.



Le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalóa été renversé ce mercredi 26 novembre 2025 par le chef d’état major de l’armée de terre, appuyé par une partie du haut commandement militaire au moment où le pays attendait les résultats des élections présidentielles. Selon la commission électorale, le chef de l’État sortant était donné en tête du scrutin, ce qui laissait présager une reconduction de son mandat.



Plusieurs facteurs internes expliquent cette rupture brutale. D’abord la prorogation du mandat d’Umaro Sissoco Embaló perçue par une partie de la population et de l’opposition comme une manœuvre politique contestable. Les tensions persistantes avec l’opposition, qui dénonçait un manque de transparence dans la gestion du processus électoral.



La dissolution de l’Assemblée nationale, qui a accentué la crise institutionnelle et nourri un climat de méfiance entre les différentes forces politiques. Ces éléments ont contribué à fragiliser la légitimité du pouvoir en place et à ouvrir la voie à une intervention militaire.



Ce coup d’État survient dans un moment critique pour la Cédéao, déjà confrontée au départ annoncé des pays de l’AES (Mali, Burkina Faso, Niger). La déstabilisation de la Guinée-Bissau ajoute une nouvelle incertitude à une région où les transitions politiques et les crises institutionnelles se multiplient. Ce nouvel épisode met en lumière les défis de gouvernance et de stabilité auxquels l’organisation doit faire face, alors même qu’elle s’apprête à redéfinir son périmètre avec la sortie des pays de l’AES.







Umaro Sissoco Embaló, a déjà été confronté à plusieurs tentatives de coup d’État depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Cela a fait de la Guinée Bissau est l’un des États d’Afrique de l’Ouest les plus exposés aux instabilités politiques, avec une longue histoire de coups d’État et de transitions forcées.



Ousmane Mahamane



