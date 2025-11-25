PADEV 2025 : La belle moisson du Mali à Kigali - abamako.com

PADEV 2025 : La belle moisson du Mali à Kigali
Publié le samedi 29 novembre 2025 | Mali Tribune

La moisson a été particulièrement riche pour le Mali, ce dimanche à Kigali, au Rwanda.



Près d’une dizaine de nos compatriotes, issus de divers secteurs – administration douanière, finance, industrie, communication, journalisme ou entreprenariat – ont été distingués lors de l’édition 2025 du Prix Africain du Développement (PADEV). Une reconnaissance internationale qui vient saluer le mérite, le talent et le leadership de femmes et d’hommes qui font rayonner le pays au-delà de ses frontières.





Parmi les lauréats, l’homme d’affaires Elhadj Youssouf Touré, PDG de Diabaly Transit, s’est particulièrement illustré. Déjà honoré en 2024 comme Docteur Honoris Causa, il décroche cette année le prestigieux « Sabre d’Or », distinction attribuée par la famille royale de Dubaï, récompensant son dynamisme dans le transit, la sécurité et l’agrobusiness.



Le Directeur général des Douanes du Mali, l’Inspecteur général Amadou Konaté, fait également partie des récipiendaires. Son leadership dans la modernisation et la performance de l’administration douanière malienne a été salué.



Figure majeure de la finance sur le continent, Alassane Sissoko, actuel PCA du Global Capitol et ancien dirigeant de plusieurs banques africaines, a lui aussi été distingué. Dans le domaine industriel, Thierno Saïkou Oumar Ba, patron de Fofy Industrie, l’une des plus grandes unités industrielles de la région, s’est vu récompensé pour son apport au développement économique national.



À cette liste s’ajoute Mme Traoré Fatoumata M’Barka Mint Hamoumoudy, PDG d’Africa Global Service, promotrice également d’Épices du Nord et FH Briques. Elle a été distinguée pour son parcours d’entrepreneure et son investissement dans l’autonomisation économique par l’industrie locale.



Enfin, le secteur médiatique était dignement représenté avec notre confrère Baladji dit Bacoroba Touré, Directeur de publication de Reflet d’Afrique, élevé au rang de Meilleur manager africain du secteur de l’information et des médias.





Organisé par PADEV Communication, département de la Fondation 225, le PADEV est devenu l’un des plus grands rendez-vous de reconnaissance du leadership africain. L’édition 2025, marquée par la présence de personnalités venues de divers pays du continent et du reste du monde, a mis à l’honneur des acteurs ayant marqué l’année par l’excellence, la créativité et l’impact socio-économique.



En marge des distinctions, un panel international d’experts a été organisé. Deux Maliens y figuraient en bonne place : l’Inspecteur général Amadou Konaté, Directeur général des Douanes, et Dr. Alhassane Salif Sissoko, fondateur de l’une des plus grandes banques d’affaires africaines, ancien DG d’Ecobank Burundi et d’autres institutions financières majeures.



À leurs côtés, intervenaient également le Togolais Prince Lorenzo, champion du monde de boxe devenu entrepreneur, et le Béninois M. Siam, industriel influent.



Cette nouvelle moisson de distinctions confirme la montée en puissance du Mali sur l’échiquier continental du leadership et de l’entrepreneuriat. Un signal fort qui encourage l’excellence et donne rendez-vous à la prochaine édition.



A. Y.