Marchandises maliennes bloquées au port de Dakar : L’ordre d’évacuation du Dg du Port de Dakar - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Marchandises maliennes bloquées au port de Dakar : L’ordre d’évacuation du Dg du Port de Dakar Publié le samedi 29 novembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Le Directeur général du Port autonome de Dakar ne perd pas de temps pour diligenter la mise en route des 2 500 conteneurs bloqués sur ses installations. Il vient d’informer ses collaborateurs des dispositions à prendre.



Le jeudi 20 novembre 2025, le ministre des Transports et des Infrastructures, à la tête d’une importe délégation d’opérateurs économiques et de chargeurs et de transporteurs est parvenu à un accord avec le Port autonome de Dakar et l’ensemble des acteurs portuaires. L’accord porte sur le déblocage des 2 500 conteneurs maliens pour un délai de trois mois avec l’annulation des frais de magasinage et de surestaries.





Quelques jours après l’accord paraphé entre la ministre des Transports et des Infrastructures du Mali et les ministres sénégalais des Transports aériens et terrestres, des Pêche et des Transports maritimes, le Dg du port allie pragmatisme et technicité. Dans une note circulaire datée du 25 novembre, Waly Diouf Bodiang informe ses collègues de l’accord transitoire signé pour l’évacuation des marchandises maliennes entassées dans l’emprise du port au-delà du délai de franchise.



« A titre exceptionnel et pour une durée limitée à trois mois à compter de la date de signature de la présente note circulaire, il est demandé aux compagnies maritimes ainsi qu’aux manutentionnaires de procéder à l’annulation intégrale des frais de surestaries, de magasinage et de détention afférents aux marchandises concernées ». A écrit M. Bodiang à l’ensemble des acteurs du Port autonome de Dakar.



La balle est désormais dans le camp des autorités, opérateurs économiques et transporteurs maliens pour réussir le pari du désengorgement du Port autonome de Dakar des 2 500 conteneurs en souffrance depuis plusieurs mois.

Abdrahamane Dicko





