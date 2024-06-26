Mouvement: Où est passé An Bi Ko? - abamako.com

Mouvement: Où est passé An Bi Ko? Publié le dimanche 30 novembre 2025 | La Sirène

Pendant plusieurs années, le mouvement An B'i Ko, porté par la dynamique Batouly Niane, a occupé une place visible dans l'espace associatif malien. Avec des activités régulières, des dons, des mobilisations sociales et humanitaires, l'organisation était devenue un acteur incontournable dans plusieurs quartiers et localités du Mali.



L 'un des moments marquants de son ascension reste la mobilisation impressionnante réalisée lors du référendum au Mali au stade du 26 mars, un événement qui avait confirmé son influence et la popularité de sa présidente.



A son lancement, le mouvement avait multiplié les actions de terrain : distributions de vivres, initiatives de soutien aux communautés vulnérables, animations sociales, campagnes de mobilisation citoyenne, présence continue dans les quartiers populaires de Bamako.



À travers ces activités répétées, An B'i Ko s'était construit une identité forte, celle d'un mouvement de proximité, ancré dans le social, capable de fédérer jeunes et femmes autour d'une cause commune.

Depuis quelques années pourtant, de nombreuses voix s'étonnent de la disparition progressive du mouvement des radars de la capitale.



Les dons se font plus rares, les activités publicisées ont diminué, et les associations qui lui étaient affiliées semblent, pour la plupart, nettement moins actives. Cette absence prolongée nourrit les interrogations: où est donc passé le mouvement An B'i Ko?



Selon plusieurs témoignages recueillis de manière informelle, cette baisse d'activité serait ressentie jusque chez les membres eux-mêmes, dont certains disent ne plus recevoir les orientations ou impulsions habituelles de la direction.



La piste guinéenne



Les dernières informations circulant au sein de certains cercles évoquent la présence active de Batouli Niane en République de Guinée. S'agit-il d'un déplacement stratégique? D'un investissement dans ses zones d'origine ou de nouveaux projets transfrontaliers? Rien n'a été officiellement confirmé.

Ce qui semble certain, en revanche, c'est que cette absence prolongée de la présidente a contribué à affaiblir la dynamique centrale du mouvement, laissant les associations affiliées en veille ou dans l'attente d'un renouveau.



Un mouvement en transition?



Il est aujourd'hui difficile de dire si An B'i Ko traverse une simple période de réorganisation ou s'il s'agit d'un véritable essoufflement. Certains espèrent son retour, d'autres pensent que la page est déjà tournée. Dans tous les cas, le mouvement qui avait su galvaniser les foules au stade du 26 mars et mobiliser des milliers de personnes semble aujourd'hui marqué par un silence inhabituel.



Reste à voir si ce retrait n'est que temporaire ou s'il annonce une transformation profonde voire la fin d'une structure qui aura, un temps, occupé le devant de la scène sociale au Mali.



Abdourahmane Doucouré



Source: Sirène