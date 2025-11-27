Des employés de Barrick libérés de prison au Mali après un accord, selon des sources - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Des employés de Barrick libérés de prison au Mali après un accord, selon des sources Publié le dimanche 30 novembre 2025 | zonebourse.com

Tweet

Quatre employés maliens de Barrick Mining ont été libérés un an après leur détention à Bamako, la capitale, dans le cadre d'un différend opposant l'entreprise au gouvernement, ont indiqué samedi à Reuters trois sources proches du dossier.



Les deux parties étaient en conflit au sujet de la mise en oeuvre du nouveau code minier du pays d'Afrique de l'Ouest, qui accorde au Mali une part plus importante des revenus issus de l'exploitation de l'or, alors que les cours de ce métal précieux atteignaient des sommets historiques.



Le groupe minier canadien a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le gouvernement malien pour résoudre l'ensemble des différends concernant le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, après deux années de négociations.



L'accord prévoyait notamment la libération par le Mali des quatre employés, détenus depuis novembre 2024, selon un communiqué de la société.



Les sources ayant confirmé la libération ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet.