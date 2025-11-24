Opération Fuga Kène : Famouké foudroie les terroristes ! - abamako.com

La riposte fulgurante des Forces Armées Maliennes (FAMa) dans le Sud du pays, menée sous l’impulsion stratégique du Général de Brigade Famouké Camara, est entrée dans une phase décisive au cours des dernières 72 heures.



Les communiqués officiels émis par la DIRPA confirment le triomphe total de l'opération Fuga Kène dans sa mission de sécurisation des axes logistiques vitaux. Cette victoire militaire marque non seulement un coup d'arrêt majeur à la "guerre d'asphyxie" menée par les groupes armés, mais elle consolide surtout la nouvelle doctrine de la Souveraineté malienne, où l'indépendance sécuritaire est le prérequis à l'autonomie économique.





Selon les informations des plus hautes autorités militaires en date du 28 novembre, les FAMa ont finalisé avec succès la phase de nettoyage et de sécurisation dans le triangle stratégique formé par les localités de Sikasso, Kadiolo et Kolondiéba.



La DIRPA confirme la Neutralisation Définitive des dernières poches de résistance et le démantèlement complet des réseaux logistiques terroristes identifiés dans le Sud. Grâce à des frappes chirurgicales, appuyées par un renseignement précis et l’utilisation intensive de moyens de surveillance aérienne sophistiqués, les forces armées ont réussi à débusquer et à détruire les caches d’armes et les dépôts de carburant illégaux. Ces dépôts étaient cruciaux pour la contrebande et la spéculation, visant à saboter l'économie nationale.



Conséquence directe de cette action, le contrôle total des axes vitaux est assuré. Le principal axe routier du Sud, notamment la RN7 (route menant à la frontière), est désormais déclaré entièrement sécurisé pour la circulation des convois stratégiques et commerciaux. Cette annonce vaut signal officiel de la fin du blocus de fait dans le Sud, rétablissant la libre circulation des personnes et des biens.



Le succès retentissant de cette contre-offensive est intrinsèquement lié à la vision et au leadership du Général Famouké Camara. Nommé à la tête de cette opération spéciale en octobre 2025, il a initié une stratégie qui conjugue la mobilité des unités, l'effet de surprise et une coopération étroite avec les populations locales, transformant Fuga Kène en un symbole concret de reconquête territoriale et logistique.





Sa vision a marqué une rupture, permettant de passer de la simple escorte réactive des convois à une stratégie de démantèlement proactif des bases arrières ennemies. Les terroristes, dont l'objectif était de s’implanter durablement dans ces zones vitales pour isoler les régions et briser le moral national, ont été mis hors d’état de nuire. Le Général Camara a ainsi démontré l’efficacité d’une approche militaire alignée sur l’impératif économique national.



La victoire militaire a eu un impact immédiat et mesurable sur la crise du carburant, confirmant la capacité des FAMa à répondre à cette nouvelle guerre imposée à notre pays. Moins de 72 heures après l’officialisation du contrôle total sur les axes du Sud, les chiffres livrés par le Directeur Général des Douanes, Amadou Konaté, témoignent de cette inversion de tendance : l’arrivée massive des convois sécurisés a permis de dépasser les 117 millions de litres de carburant importés en novembre. En sécurisant les flux, le Général Camara a créé les conditions de la reprise massive des importations et, corrélativement, de la hausse significative des recettes douanières observée. La relance des activités économiques dans le Sud n'est plus une perspective lointaine, mais une réalité quotidienne pour les populations.



L’Heure est désormais à la normalisation totale. Cette victoire sur le terrain militaire confère une légitimité sans précédent à l’appel du DG des Douanes, qui exige la normalisation immédiate de la distribution et l’engagement d’une lutte sans merci et sans compromis contre la spéculation et les stockages clandestins.



La crise du carburant, orchestrée comme une guerre d’usure économique, n'aura été qu'un test de robustesse magistralement surmonté. Le Mali prouve qu'il est capable de répondre à la guerre d'asphyxie par une riposte fulgurante et coordonnée, intégrant les impératifs militaires et logistiques.





Sikasso, Kadiolo et Kolondiéba ne sont plus seulement des lieux de combat, mais les symboles éloquents d’un État qui non seulement ne plie pas face à l'adversité, mais qui s’engage résolument dans une doctrine de souveraineté où l'indépendance militaire est le socle de l'autonomie logistique. Grâce à la détermination du Général Camara et à l'efficacité prouvée des FAMa, le Mali reprend le contrôle de son destin en sécurisant les fondements de son économie.





C H Sylla



