Le Général Goïta préside la sortie de la 47ᵉ promotion de l’EMIA : Solennité et engagement à Koulikoro - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Général Goïta préside la sortie de la 47ᵉ promotion de l’EMIA : Solennité et engagement à Koulikoro Publié le lundi 1 decembre 2025 | L’aube

Tweet



Le Général d'Armée Assimi Goïta, Chef de l'État et Président de la Transition, a présidé ce vendredi 27 novembre, la cérémonie de sortie officielle de la 47ᵉ promotion de l'École Militaire Interarmes (EMIA) de Koulikoro.



Un événement hautement symbolique marquant l'entrée en fonction d'une nouvelle cohorte d'officiers au service de la nation.





L'EMIA, véritable creuset de l'excellence militaire malienne, a une fois de plus livré à la patrie des officiers formés pour être le fer de lance de la sécurité nationale. Cette 47ᵉ promotion arrive à un moment crucial où le Mali réaffirme avec force sa souveraineté et intensifie sa lutte contre les menaces asymétriques. La formation dispensée à Koulikoro, rigoureuse et adaptée aux réalités du terrain, garantit que ces jeunes cadres sont prêts à faire face aux défis complexes de la défense territoriale et de la sécurisation des populations.





L'exhortation solennelle du Chef de l'État



Dans son allocution, le Général Goïta a adressé aux jeunes diplômés un message puissant, les investissant d'une responsabilité historique. Reprenant les termes de son engagement, il a rappelé la noblesse de la carrière militaire :



«À vous, jeunes officiers : l’État vous confie la mission sacrée de défendre le Mali — portez haut l’honneur de la patrie et soyez dignes de la confiance placée en vous».



Cette exhortation résonne comme un serment. Le Chef de l'État a insisté sur le caractère sacré de leur mission, soulignant qu'ils deviennent non seulement des détenteurs du glaive de la République, mais aussi le rempart de l'intégrité territoriale et de la dignité du peuple malien.











Honneur, Devoir et Confiance





Le Général d'Armée Goïta a rappelé que l'honneur et la confiance sont les pierres angulaires de leur engagement. L'État, par son investissement dans leur formation, place une foi inébranlable dans leur professionnalisme, leur patriotisme sans faille et leur dévouement. Il leur a été demandé d'incarner les valeurs d'exemplarité, de courage, de loyauté et de discipline, essentielles pour inspirer leurs troupes et mériter le respect des citoyens qu'ils sont appelés à protéger.



La cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités militaires et civiles, témoignant de l'importance capitale que la Transition accorde au renforcement de ses Forces Armées et de Sécurité.



La sortie de cette 47ᵉ promotion marque un nouveau palier dans l'effort national de consolidation des capacités opérationnelles, assurant ainsi la relève et la pérennité de l'institution militaire malienne.



"Former pour Servir la Patrie"





La Rédaction