Éditorial: Le Mali ne tombera pas - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Éditorial: Le Mali ne tombera pas Publié le lundi 1 decembre 2025 | L’Inter de Bamako

Tweet



Situé au cœur de l’Afrique occidentale, le Mali est l’un des territoires le plus vaste de la sous-région, constitué par un vaste plateau prolongé au nord par le désert du Sahara. C’est un pays de vieille civilisation. Il a été successivement le berceau des empires médiévaux du Soudan occidental, des royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta, des États théocratiques Peulh et Toucouleur. Descendants de grands empereurs: Soundiata Keïta, Babemba et Tiéba Traoré, Mamary Coulibaly dit Biton, Dah Monzon Diarra, Diossé Traoré, Firhoun, les fils et petits-fils de vaillants soldats ont libéré la France du joug allemand.

L’Afrique occidentale française (AOF) couvre une superficie de 4 633 985 km2 soit plus de huit (08) fois et demi celle de la France et environ le 1/6 de celle de l’Afrique. Le premier Européen, dont les historiens relatent la venue au Soudan, est Anselme d’Isaguier, noble toulousain qui a vécu à Gao au XVème siècle après avoir épousé une princesse songhaï du nom de Salou Casais. Le Soudan français a obtenu en 1890, la reconnaissance de son identité, la question du choix du chef-lieu de la colonie s’est immédiatement posée.

D’abord, «capitale» du Haut Sénégal-Niger, Kayes demeure celle du Soudan jusqu’en 1907. Sa position au débouché de la navigation sur le fleuve Sénégal lui a valu d’être retenue par les autorités coloniales. Mais, le développement rapide des communications avec le bassin du Niger entraîne l’abandon de Kayes pour Bamako, cité située au carrefour des grands axes de communications nord-sud. Bamako est le haut lieu du nationalisme africain.

Le 18 octobre 1946, eut lieu à Bamako, la première rencontre du Rassemblement démocratique africain (RDA). Ce jour-là, le congrès constitutif du mouvement a été convoqué. Le RDA était la seule organisation interterritoriale qui disposait de sections organisées dans l’ensemble de l’AOF et de l’AEF, le Rassemblement démocratique africain s’affirme très vite comme le plus puissant des partis politiques africains. Au troisième congrès international du RDA de Bamako de septembre 1957, Houphouët-Boigny déclare solennellement que pour la première fois dans l’histoire «des peuples anciennement colonisés ont choisi de renoncer volontairement à l’indépendance totale et d’opter pour la Communauté franco-africaine. Édifier la Communauté franco-africaine, ce sera gagner le pari du siècle».

Nous sommes un État successeur de l’ancien Soudan qui fut l’un des territoires de la Fédération d’Afrique occidentale (AOF). Il est également l’héritier du prestigieux empire médiéval auquel il a emprunté son nom (Mandé). Il faut tenir compte de cette double filiation si l’on veut comprendre les réalités politique, économique, sociale et culturelle.

Le Mali est un pays de transition entre la forêt au sud et le désert au nord. Il occupe une position centrale qui constitue à la fois un avantage stratégique et géopolitique. Nous avons créé une Fédération avec le Sénégal qui se heurta à des divergences de vue. Une Fédération dans la Communauté qui ne durera pas (17 janvier 1959-20 juin 1960).

Fédéralisme et confédéralisme ne se comprendront jamais. La Constitution de la Vème République française est le fruit d’un compromis entre les thèses fédéralistes d’Houphouët-Boigny et confédéralistes de Léopold Sedar Senghor.

Nous sommes un pays économiquement pauvre, mais riche par sa culture et son peuple est fortement rattaché à ses valeurs culturelles. Il existe plusieurs groupes ethniques qui ont une longue tradition de vie communautaire. Chaque groupe préserve avec beaucoup de fierté les us et coutumes de ses ancêtres; la coexistence, la tolérance et l’entraide font partie de ces valeurs. Nous sommes un pays de Savoirs, à partir de notre relief. Les fleuves et leurs eaux sont des signes du Savoir. Les montagnes sont des indications du Savoir. Le sable est un indice du Savoir.

Enfin, nous sommes les héritiers d’une Charte qui régit la vie du grand ensemble qu’est le Mandé. «Ko Mandé bi lonbolamba até boon» (Le Mandé peut tanguer, mais ne chavirera jamais). Il aurait tangué 9 fois déjà, mais jamais tombé.

En un mot, le Mali ne tombera pas.

Amy SANOGO

