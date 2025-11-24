Nomination des Coordinateurs des nouvelles Universités: Ça sent le régionalisme ! - abamako.com

Nomination des Coordinateurs des nouvelles Universités: Ça sent le régionalisme ! Publié le lundi 1 decembre 2025 | L'Inter de Bamako

Si la création des Universités dans certaines régions du pays a été accueillie par les Maliens comme une bouffée d’oxygène, la nomination des Coordinateurs des activités d’opérationnalisation desdites Universités pose problème.

En effet, ces nominations ont été faites sur une base régionaliste. Ils, les Coordinateurs, sont tous ressortissants de la région, où les Universités (Kayes, Sikasso, Bandiagara, Tombouctou et Gao) se trouvent. Ces nominations régionalistes seraient mal appréciées dans beaucoup de milieux, à un moment où notre pays travaille pour maintenir la cohésion sociale.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est interpelé !



