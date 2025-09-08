Édito : En attendant le prochain choc ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Édito : En attendant le prochain choc ! Publié le lundi 1 decembre 2025 | Le Pouce

Tweet

Il est insensé de croire, qu’avec le retour presque à la normale du ravitaillement du carburant à la pompe, que c'est le bout du tunnel. Les Maliens doivent se préparer pour le prochain choc.

D'où sortira ce choc ? De quelle nature sera-t-il ? On n'en sait rien. Mais on peut bien croire que les ennemis de la nation Malienne, ceux qui cherchent à faire tomber la transition dirigée par le général d'armées, le président Assimi Goïta, ou à la faire plier à leurs exigences, ne lâcheront pas d'eux-mêmes. Ils continueront de conspirer, de manipuler, d’instrumentaliser, de mener des assauts terroristes... Rester vigilant doit être le maître mot. Les Maliens doivent être conscients qu'il existe un vrai plan visant à déstabiliser leur pays depuis l'extérieur. Ce plan s’appuie aussi sur des acteurs locaux dont la plupart ne mesure pas tout le danger pour eux-mêmes et pour le pays. Bon nombre d'entre eux soutiennent ces actes de déstabilisation pour leur opposition au pouvoir de transition. Ils ignorent les véritables enjeux. Il ne faudra surtout pas baisser les bras croyant que le complot a été totalement déjoué. Nous avons résisté au choc de la crise de l'électricité ! Celle du carburant ! Celle du terrorisme armé. Quel est le prochain choc ? Nous l'ignorons mais nous devons y être conscients. Nous devons nous y préparer pour ne pas être surpris car l'ennemi ne lâche jamais tant qu'il n’ est pas totalement anéanti. Autant la population doit se préparer à toutes les éventualités autant le gouvernement doit développer le sens de l'anticipation car, anticiper, c'est avoir une longueur d'avance sur son ennemi.



El Hadj Tièmoko Traoré