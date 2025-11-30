Vers un dénouement du dossier des fausses plaques d’immatriculation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Vers un dénouement du dossier des fausses plaques d’immatriculation Publié le mardi 2 decembre 2025 | Le témoin

Tweet



Le scandale des fausses immatriculations tend vers son épisode final. De source bien introduite, en effet, la dizaine d’agents de l’ONT retenus dans la scabreuse affaire ont tous été admis à une remise en liberté par le pôle anti-corruption.



Ils bénéficient vraisemblablement des avantages du contrôle judiciaire que la justice leur avait refusé, faute de garantie de leur libération de la part de leur hiérarchie. Quid d’une éventuelle comparution des prévenus ainsi que de leur sort administratif ? Rien n’a filtré sur la question. Il nous revient, de même source, que leur liberté conditionnelle fait suite à un terrain d’entente trouvé entre le transporteur par qui le scandale est arrivé et les autorités douanières, après un règlement de totalité du manque à gagner que ses fausses immatriculations avaient infligé au trésor public. L’affaire remonte à quatre mois environ avec la découverte, grâce à l’irrésistible dispositif anti-fraude de l’inspecteur des douanes Amadou Sanogo, du pot-aux-roses d’un propriétaire de 19 camions gros-porteurs irrégulièrement exploités au détour des facilités du réseau routier sous-régional. De fil à aiguille, les investigations judiciaires vont déboucher sur les ramifications d’un nébuleux réseau de faussaires ainsi que sur ses présumés animateurs au nombre de 12 à l’ONT.





Le Temoin