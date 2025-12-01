Politique Sortie de crise entre Barrick gold et l’état : Et après ?
Publié le mardi 2 decembre 2025 | Le témoin
|
© aBamako.com par A S
Conférence de presse trimestrielle de la société minière RANDGOLD
Bamako, le 30 octobre 2018 à l`hôtel Sheraton. La société minière Randgold Ressources, la plus grande compagnie d`exploitation de l`or au Mali, a tenu sa traditionnelle rencontre avec les hommes des médias. A cette occasion, il a été question de la présentation des résultats obtenus par les mines Randgold au terme du 2è trimestre de 2018.