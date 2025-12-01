Malaise Diomaye-Sonko : Une fraternité à l’épreuve de la gestion du pouvoir ! - abamako.com

Malaise Diomaye-Sonko : Une fraternité à l'épreuve de la gestion du pouvoir ! Publié le mardi 2 decembre 2025 | Le témoin

Après les cas Ahidjo-Biya, Thomas-Blaise, Francisco N’Guema-Theodoro N’Guema, verra-t-on sur le continent un autre coup de Jarnac fratricide pour le pouvoir ?



Le scénario qui s’esquisse au Sénégal entre Ousmane Sonko, Premier ministre, et le président Bassirou Diomaye Faye semble en réunir clairement les ingrédients.





En effet, depuis la prise de pouvoir du tandem fraternel au pays de la Terranga, beaucoup de langues visqueuses prédisent un échec en perspective. Sans rentrer dans les détails notoires des récurrentes bisbilles entre Diomaye et Sonko, on se doit de reconnaître la justesse des prophéties qui annonçaient un tel feuilleton rocambolesque. Là où le bat-blesse, par ailleurs, c’est certainement le déchirement interne du PASTEF qui se devait d’assagir les postures qui laissent perplexe, alors que tout porte à croire que les belles promesses de bonne gouvernance du PASTEF se dissipent dans les fumées incendiaires d’un tandem fraternel dont toute l’Afrique chantait récemment les louanges.



Toutefois, on scrutera avec grand intérêt la suite des évènements surtout que le BPN du PASTEF, sous la conduite du secrétaire général Ayib Daffé, s’est entretenu dans la semaine avec le président Diomaye Faye sur le renforcement de l’unité du parti et du tandem Diomaye-Sonko en particulier. En tout cas, dans ce tohu-bohu qui secoue et ébranle l’appareil d’Etat sénégalais, résonne comme par hasard le sage conseil de l’ex président Me Abdoulaye Wade selon qui «un Premier ministre doit jouer son rôle de PM et non un rôle de président potentiel».



Seydou Diakité



