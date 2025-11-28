VIH/Sida au Mali : 3 236 décès liés à l’épidémie ont été enregistrés en 2024, contre 4 300 en 2022 - abamako.com

Publié le mardi 2 decembre 2025

VIH/Sida au Mali : 3 236 décès liés à l'épidémie ont été enregistrés en 2024, contre 4 300 en 2022

Au Mali, la lutte contre le VIH/Sida enregistre des avancées notables, malgré des défis persistants. Selon le secrétaire exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HNCLS), Dr Ichiaka Moumine Koné, 3 236 décès liés au VIH ont été enregistrés en 2024, contre 4 300 en 2022, confirmant une nette baisse de la mortalité.



Les nouvelles infections suivent également une tendance à la baisse : 4 003 cas en 2024 contre 5 800 en 2022. Cependant, l’épidémie demeure préoccupante, en particulier chez les femmes. En effet, 62 % des adultes séropositifs sont des femmes, et la prévalence atteint 7 %, contre seulement 1 % en 2021.

Sur le plan du traitement, 7 500 personnes seulement sur les 111 000 vivant avec le VIH ont été mises sous antirétroviraux, un écart qui souligne la nécessité de renforcer l’accès aux soins et au dépistage.



À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, célébrée ce lundi 1 décembre sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au Sida », les autorités rappellent que, malgré une prévalence relativement faible comparée à d’autres pays de la sous-région, l’épidémie reste significative chez certains groupes spécifiques et tranches d’âge..



M.S

aBamako

