La gouvernance foncière en question Publié le mardi 2 decembre 2025 | Le challenger

Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, a présidé ce jeudi 27 novembre 2025 l’ouverture de la 3e Journée d’échanges de la Direction générale du Contentieux de l’État (DGCE), consacrée à la gestion des procédures domaniales et foncières.



Il a rappelé l’importance de renforcer la collaboration entre les structures impliquées, afin d’améliorer la gouvernance foncière, un enjeu majeur pour la stabilité et la souveraineté du Mali. Le Chef du gouvernement a également souligné les réformes engagées dans le cadre de la refondation de l’État, notamment l’adoption du nouveau code domanial et foncier, avant d’appeler à un dialogue constructif pour assainir durablement le secteur.





Nicolas Lamber Chez le PM



Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, le jeudi 27 novembre 2025, Nicolas Lambert, Chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. Ce dernier a réaffirmé sa disponibilité à renforcer les actions humanitaires(CICR) dans notre pays, notamment en matière de santé - humaine et animale - et d’accès à l’eau potable, au regard des défis persistants. Il a également sollicité l’expertise malienne en droit humanitaire international. Le Chef du gouvernement a salué le travail du CICR et l’a assuré du soutien de l’État pour faciliter ses interventions, dans le respect des orientations et choix de partenariats du Mali. Ah oui, c’est important de le….répéter, car le rappel est pédagogique



Une première au département de la justice !



Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a lancé, jeudi dernier, l’atelier national de validation de la Stratégie Sectorielle Genre et de son Plan d’Actions. La Représentante Résidente d’ONU Femmes, Marie Goreth Nizigama, a salué un processus inclusif et réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir cette stratégie visant à améliorer l’accès des femmes à la justice et à renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre.



Cette stratégie, qui est une première dans ce département, s’articule autour de cinq axes que sont: l’environnement institutionnel, la communication, le suivi-évaluation, les ressources humaines et l’accès à la justice. Le ministre a invité les participants à examiner le document avec rigueur, non sans remercier les partenaires techniques et financiers, en particulier ONU Femmes, pour leur appui.



