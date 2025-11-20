Journalisme de solution : 90 journalistes et blogueurs formés par Mali Tribune - abamako.com

Journalisme de solution : 90 journalistes et blogueurs formés par Mali Tribune Publié le mardi 2 decembre 2025 | Le challenger

Dans le cadre de son projet intitulé « Coexistence pacifique », le groupe Mali Tribune a organisé, du 24 au 25 novembre 2025, au Centre Abbé David de Sébénicoro, une session de formation au profit de 90 journalistes et blogueurs.



Financée par le Fonds d’appui aux moteurs du changement (FAMOC), la formation était articulée autour de trois axes majeurs : le journalisme de solutions, la lutte contre la désinformation, la prévention des discours de haine.



En promouvant un journalisme constructif dans le but de renforcer durablement la coexistence pacifique, Mali Tribune entend contribuer «activement à un traitement de l’information plus équilibré, rigoureux et ancré dans la réalité malienne», expliquent les organisateurs. L’objectif affiché est d’encourager à la production d’une information responsable, constructive et orientée vers des réponses concrètes aux défis du pays.



Animée par Aminata Agaly Yattara, journaliste et initiatrice du projet, la formation a également mobilisé deux autres experts de la corporation : Alexis Kalambry et Moussa Diarra. Ensemble, ils ont partagé avec les participants les outils et techniques nécessaires pour s’approprier les principes du journalisme de solutions, une approche exigeante qui valorise les initiatives locales porteuses de paix et de cohésion sociale.



Pour Aminata Agaly Yattara, cette approche journalistique arrive à point nommé. « Les journalistes doivent jouer un rôle essentiel dans la construction de la paix. Cela passe par des récits qui inspirent, qui montrent que des solutions existent, sans jamais tomber dans la propagande ou l’invention », a-t-elle souligné.





Ce projet, bénéfique non seulement pour les professionnels des médias mais aussi pour l’ensemble de la société malienne, n’est pas à son premier acte. L’initiatrice a rappelé que d’autres sessions ont déjà été organisées dans le cadre du même programme, toujours avec l’ambition de doter les journalistes des compétences nécessaires pour identifier des initiatives concrètes et efficaces, notamment dans les communautés touchées par des tensions ou des conflits.



Fatoumata Djourté



