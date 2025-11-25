Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Crise des hydrocarbures : 41 acteurs décorés
Publié le mardi 2 decembre 2025  |  L’Essor
Comment



À tout seigneur, tout honneur ! Ainsi peut-on qualifier la décision du Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta, d'attribuer des distinctions honorifiques aux opérateurs pétroliers, aux responsables syndicaux et chauffeurs blessés qui ont accompagné activement l'État dans la gestion de la crise des hydrocarbures. Les décrets d'attribution de ces décorations datent du 26 novembre 2025

Le grade de Chevalier de l'Ordre national du Mali a été attribué à 10 opérateurs pétroliers et 5 dirigeants répartis entre le Groupement malien des professionnels du pétrole (GMPP) et le Syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali (Synacor). Le même grade a été attribué à titre étranger à Ali Konaté de Kangala, une entreprise du Burkina Faso.


Quant aux chauffeurs blessés lors de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, ils ont reçu la Médaille de l'Étoile d'Argent du Mérite national avec effigie Lion Debout. Les bénéficiaires sont au nombre de 25. Il y a quelques jours, ces derniers avaient reçu, de la part du gouvernement, des cartes d'immatriculation au Régime d'assistance médicale (Ramed) pour la prise en charge gratuite de leurs soins.

Mohamed Diawara
Comment