Bons et obligations du trésor : Le Mali obtient 40 milliards F CFA Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

Des billets de banque

Bamako a mobilisé ce 26 novembre, ce pactole à travers des Bons et Obligations de trésor sur 1 à 5 ans.



Tout comme en octobre, le Mali est resté actif sur le marché financier régional ce quatrième trimestre de 2025. La dernière intervention du mois, en date du 26 novembre, a été couverte à hauteur de 103 % par 20 participants.





Pour cette sortie, le Mali recherchait 40 milliards de F CFA. Sur ce montant, la direction du Trésor et de la Comptabilité publique a reçu des offres pour 41,2 milliards F CFA des investisseurs de l’espace, dont une grande part des investisseurs locaux. Bamako a finalement retenu 40,9 milliards F CFA et a rejeté le surplus, pour un taux d’absorption de 99,38 %.



Les instruments de Bons assimilables du trésor (BAT) et Obligations assimilables du trésor (OAT) ont permis d’atteindre ce montant recherché par le Mali. Les maturités de titres sont de 364 jours (BAT, 14 milliards F CFA), 3 ans (OAT 13, 8 milliards F CFA) et de 5 ans (OAT 13,1 milliards F CFA).



Suivant les règlements, le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance pour un taux d'intérêt fixe de 6,15 % (pour les OAT de 3 ans) et de 6,35% pour celles de 5 ans. Cette année, le Trésor public malien prévoit de lever au total plus de 1 255 milliards F CFA de titres sur le marché financier régional.



Une mobilisation des ressources qui s’inscrit « en droite ligne de la vision 2063 et la Stratégie nationale pour l’émergence et le Développement durable 2024-2033 », a rappelé le ministre de l’Economie et des Finances Alousseni Sanou, lors du lancement du calendrier d’émissions des titres du Mali.



Au 31 octobre 2025, sur le MTP, « le Mali compte au total 131 titres en vie pour un encours total de 2 496,35 milliards F CFA », selon les données de Umoa-Titres.





Kadiatou Mouyi Doumbia











Mali Tribune