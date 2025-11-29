Université Kurukanfuga de Bamako : Tokten en appui à 5 labos - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Université Kurukanfuga de Bamako : Tokten en appui à 5 labos Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Bourema Kansaye et le ministre des Maliens établis à l‘Extérieur et de l’Intégration africaine Mossa Ag Attaher ont présidé la semaine dernière, le lancement de l’atelier de formation du programme Tokten à l’université Kurukanfuga.



Le programme Tokten ‘’Transfert of knowledge througt expatriate nationals (Tokten)’’, en français ‘’Transfert des connaissances à travers les nationaux expatriés’’, est un programme qui date depuis 1998 et qui vient d’être réactivé par le ministre Mossa Ag Attaher. Le programme vient ainsi en appui à cinq laboratoires de l’université Kurukanfuga, à travers un atelier de formation de trois jours sur la : « Maitrise de la recherche appliquée pour l’innovation scientifique et technologique ».





Selon le coordinateur du programme Tokten, Aboubacrine Aguissa Touré, toute structure malienne qui sent un besoin d’être renforcé quelque part ou combler un besoin et que la compétence n’existe pas au Mali, peut saisir le programme Tokten. « Nous avons déjà un vivier, un répertoire, de la diaspora intellectuelle malienne. Nous cherchons le profil qui correspond et le faisons pour combler l’insuffisance exprimée», confie-t-il.



Aux dires du coordinateur, Aboubacrine Aguissa, le programme Tokten est appuyé par le Programme de développement des Nations Unies. Il était arrêté depuis un moment mais le ministre Mossa Ag Atther vient de le faire réadapter à travers un décret. Cette formation à l’université de Kurukanfuga est la première activité phare et concerne les laboratoires des facultés politiques et administratives, du droit public et privé.



L’objectif de l’atelier est de renforcer les cinq laboratoires, en recherche de développement qui passe par la maitrise d’abord de la méthodologie des différents concepts et comment on doit mobiliser toutes les ressources pour donner un résultat. En quoi et comment, l’Etat de façon globale et l’ensemble des institutions peuvent bénéficier des compétences des universitaires. Que cela soit les ministères, les collectivités territoriales, a expliqué M. Touré chargé du programme.



Les deux ministres, Mossa Ag Attaher et Bourema Kansaye ont fortement salué l’initiative et ont invité les bénéficiaires à donner le meilleur d’eux-mêmes pour une bonne capitalisation. Avec ce programme Tokten, la diaspora malienne en plus d’être une manne financière, devient un vivier intellectuel pour le Mali.





Koureichy Cissé



