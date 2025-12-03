Ça se passe au Grin : Soulagement et vigilance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ça se passe au Grin : Soulagement et vigilance Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Au grin, les discussions témoignent d’un certain soulagement : la semaine dernière, aucune longue file d’attente n’a été signalée dans les stations-service de Bamako.



Les membres saluent les efforts des autorités pour stabiliser l’approvisionnement en carburant et veulent croire que les pénuries appartiendront désormais au passé.





Mais tous ne partagent pas le même optimisme. Quelques voix appellent à la prudence : tant que des groupes mal intentionnés continueront d’occuper les zones forestières, avertissent-ils, la chaîne d’approvisionnement restera vulnérable. «Seule la détermination de nos autorités nous permet de garder espoir », affirment-ils.



Les membres du grin reconnaissent néanmoins la manière dont ces obstacles ont été affrontés avec résilience. Ils estiment que la Transition inspire une véritable confiance en elle-même, une qualité qui se révèle autant dans les succès que dans la gestion des difficultés, des revers et des imprévus. «Avoir confiance en soi, c’est accepter son identité, ses forces et ses faiblesses », résument-ils.



Pour eux, la Transition n’a plus droit à l’erreur : elle se doit de réussir, disent-ils, car les Maliens ont tout enduré, parfois au prix du silence et de l’aveuglement.







Ibrahima Ndiaye



