CAN Maroc 2025 : 73 arbitres dont deux Maliens

Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

Perçus comme étant les meilleurs sifflets maliens de ces dernières années, Boubou Traoré et Modibo Samaké sont les Aigles arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football (Caf) pour diriger des matchs de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. Justifiant le choix de ces hommes en noir, la Caf a indiqué qu’ils comptent parmi les plus aguerris d’Afrique.



C’est le jeudi 27 novembre que la Caf a dévoilé la liste des officiels retenus pour arbitrer la Can Maroc 2025. La compétition est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Au total, ce sont 73 officiels que l’instance dirigeante du football africain décrit « hautement expérimentés » qui ont été sélectionnés.





Ils se répartissent comme suit : 28 arbitres centraux dont le Malien Boubou Traoré, 31 arbitres assistants parmi lesquels le juge de touche malien Modibo Samaké et 14 officiels dédiés à l’assistance vidéo (VAR). « Issus de toutes les régions du continent, ces arbitres comptent parmi les plus aguerris d’Afrique, ayant déjà officié lors de plusieurs grandes compétitions de la CAF ces dernières années », a expliqué la Caf.



Alors que la compétition démarre le 21 décembre, les arbitres seront parmi les premiers visiteurs à fouler le sol marocain dans le cadre de la Can. D’après la Caf, l’ensemble des officiels nommés arriveront dans le royal chérifien le 15 décembre 2025 pour suivre un stage préparatoire intensif avant le début du tournoi : « Ce programme, dirigé par le Département des arbitres de la CAF, comprendra des évaluations physiques, techniques et théoriques destinées à garantir une performance optimale tout au long de la compétition. Cette sélection rigoureuse d’officiels chevronnés illustre l’engagement constant de la CAF en faveur de l’excellence arbitrale, de l’intégrité des compétitions et de l’amélioration continue des standards techniques dans le football africain. »



M. B.