Compétitions interclubs clubs de la CAF : Le Stade malien écrit une nouvelle page de l'histoire du football malien Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

Après le trophée de la Coupe de la Confédération en 2009, le Stade malien de Bamako est devenu le premier club malien à signer une victoire dans la phase de groupes de la Ligue africaine des champions. C’était le dimanche dernier à l’occasion de la réception du Simba SC de Tanzanie (2-1)



Les matchs de la 2e journée de la phase de groupes des compétitions interclubs africaines se sont achevés le week-end passé. En Ligue des champions, le Stade malien de Bamako recevait le Simba SC de Tanzanie. Une occasion qui a été bien saisie par les Blancs de Bamako qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 malgré un penalty manqué au cours de la rencontre. Ce faisant, le Stade malien de Bamako est devenu le premier club malien à gagner un match en phase de groupes de la Ligue des champions après avoir arraché un match nul (0-0 en Tunisie lors de son déplacement pour le compte de la première journée pour défier l’Espérance sportive de Tunis.





L’on se rappelle, le Djoliba AC qui a été le premier club malien à se qualifier à la phase de groupes de ladite compétition, la saison passée, a disputé six match sans enregistrer la moindre victoire. Un signe indien qui vient d’être vaincu par les Blancs de Bamako qui écrivent une nouvelle page de l’histoire du football malien après avoir été les premiers, et jusque-là, les seuls à avoir remporté le trophée de la Coupe de la Confédération. C’était en 2009 avant que le Djoliba n’échoue, à son tour, en finale de l’édition 2012.



Si le Stade malien est sur une belle dynamique en Ligue des champions avec 4 points pris sur 6 possibles en 2 journées, le Djoliba est en difficulté en Coupe de la Confédération. Battus (1-0) à Bamako lors de la première journée, les Rouges ont enchainé une 2e défaite le week-end dernier face au C San Pedro.



Le club ivoirien s’étant imposé par le score de 2 buts à 0. Alors que le Djoliba reste dernier de son groupe avec 0 point au compteur, le leader, USM Alger domine les débats avec 6 points sur 6 possibles en 2 journées. Avec la Coupe d’Afrique des nations qui démarre le 21 décembre prochain, les compétitions interclubs seront suspendues pour reprendre jusqu’au 23 janvier 2026 avec la 3e journée de la phase de groupes.



Moussa Bangaly







