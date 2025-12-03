Rentrée solennelle à l’UCAO-UUBA : « Savoir et innovation : l’université au service du bien commun » - abamako.com

Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Mali Tribune

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest - Unité Universitaire à Bamako (Ucao-UUBa) a célébré sa rentrée académique le jeudi 27 novembre 2025 dans ses locaux, à Hamdallaye, sous la présidence de Monseigneur Robert Cissé, Archevêque de Bamako.



La journée a commencé par l’inauguration et la bénédiction de la nouvelle bibliothèque. Le Père Ivonick Dakoury Zony, président de l’Ucao – UUBa a invité les étudiants à persévérer dans le sillon de l’excellence au nom de laquelle leurs préfèrent qu’ils étudient dans cette université.





S’inscrivant dans le thème de l’année académique, il leur a rappelé leur futur rôle dans la société exige d’être excellents, mais aussi et surtout d’être responsables. L’une des missions de l’université est, selon lui, de « contribuer au bien-être de l’humanité à travers une culture soigneusement responsable ».



La conférence inaugurale a été donnée par le Professeur Sogoba Jacqueline Konaté sur le thème de l’année académique « Savoir et innovation : l’université au service du bien commun ». Elle a évoqué les valeurs académiques et les défis d’un monde en mutation, marqué notamment par la révolution numérique, l’essor de l’intelligence artificielle et l’hyper-connectivité, tout en insistant sur la nécessité, sinon l’urgence pour les universités de s’y adapter sans trahir leurs missions de transmission de savoir et de formation de l’esprit critique. Pour elle, l’université, espace de liberté intellectuelle et de construction citoyenne, doit être capable de résister aux bouleversements politiques, économiques et culturels, conformément à sa vocation sociale, scientifique et culturelle.



La cérémonie s’est achevée par un message d’encouragement et d’espérance de Mgr Robert Cissé, archevêque métropolitain de Bamako avant que, dans l’après-midi, un match de football entre nouveaux et anciens étudiants, mette fin à cette journée.



Moriba Camara



