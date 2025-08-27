Incarcéré pour "Atteinte aux biens publics sur plusieurs milliards de FCFA ": L’ex-PM Choguel Maïga hier devant la chambre d’instruction de la Cour Suprême - abamako.com

News Politique Article Politique Incarcéré pour "Atteinte aux biens publics sur plusieurs milliards de FCFA ": L’ex-PM Choguel Maïga hier devant la chambre d’instruction de la Cour Suprême Publié le mercredi 3 decembre 2025 | L’Indépendant

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet





Incarcéré depuis le 19 août pour des faits présumés de faux. usage de faux, atteinte aux biens publics et blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliards de FCFA", Dr Choguel Kokalla Maiga a été entendu, pour la première fois, hier mardi 2 décembre, par la Chambre d'instruction de la Cour suprême. Cette audition porte sur la gestion financière de la Primature entre 2021 et 2024 pour laquelle il lui est reproché un montant non-justifié de 1.731 milliard de FCFA.