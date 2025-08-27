Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Incarcéré pour "Atteinte aux biens publics  sur plusieurs milliards de FCFA ": L’ex-PM Choguel Maïga hier devant la chambre d’instruction de la Cour Suprême
Publié le mercredi 3 decembre 2025  |  L’Indépendant
Séance
© aBamako.com par DR
Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.
Incarcéré depuis le 19 août pour des faits présumés de faux. usage de faux, atteinte aux biens publics et blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliards de FCFA", Dr Choguel Kokalla Maiga a été entendu, pour la première fois, hier mardi 2 décembre, par la Chambre d'instruction de la Cour suprême. Cette audition porte sur la gestion financière de la Primature entre 2021 et 2024 pour laquelle il lui est reproché un montant non-justifié de 1.731 milliard de FCFA.
