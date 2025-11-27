Environnement : Le ministère de l’Environnement accentue la pression sur les dragues dans le lit du fleuve Niger - abamako.com

News Société Article Société Environnement : Le ministère de l’Environnement accentue la pression sur les dragues dans le lit du fleuve Niger Publié le mercredi 3 decembre 2025 | Le Matin

Sur instructions du président de la Transition, le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable (MEADD) a lancé la semaine dernière « une véritable croisade » contre les dragues qui polluent et menacent l'existence du fleuve Niger.



Le ministre de tutelle (Doumbia Mariam Tangara), pour circonscrire le fléau, a instruit ses différents services techniques de jouer leur partition. C'est ainsi que, la semaine dernière, une mission de contrôle s'est rendue sur le fleuve Niger avec l'accompagnement des autorités administratives de Koulikoro. Elle a réussi à mettre la main sur 23 dragues. Face à l'ampleur des dégâts causés au fleuve par ces engins, les plus hautes autorités ont instruit de les brûler.





Ce qui fut fait dans la journée du mercredi 26 novembre en présence de l'équipe du MEADD, du préfet et du maire de la commune urbaine de Koulikoro, des responsables des services techniques. Les moteurs, les accessoires et tout ce qui peut être brûlé l'ont été. Quant aux carcasses de dragues, des réflexions sont en cours pour une suite diligente à donner. Après la destruction, le Colonel Lamine Kapory Sanogo (gouverneur de Koulikoro) a salué le courage et la détermination du ministre chargé de l’Environnement et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour définitivement enrayer l'utilisation des dragues.



Quant au ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, elle s'est réjouie de cette importante saisie de dragues et s'est dit déterminée à mobiliser l'ensemble de ses services, notamment l'Agence du bassin du fleuve Niger, les Eaux et Forêts et l'assainissement pour protéger et préserver nos ressources naturelles. Elle a conclu que cette opération va concerner désormais toutes les localités où les dragues sont utilisées sur nos cours d'eau.



