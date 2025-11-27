Nuit AJSM 2025 : La presse sportive reconnaissante au président Habib Sissoko - abamako.com

Nuit AJSM 2025 : La presse sportive reconnaissante au président Habib Sissoko Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

Pour son soutien à la presse sportive, le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) et de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Habib Sissoko, a été honoré par l'Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) par une distinction lors de sa traditionnelle et prestigieuse « Nuit » de célébration et de reconnaissance du mérite. C’était samedi dernier (29 novembre 2025) au Granada Amitié (ex-hôtel de l’Amitié) de Bamako.





À l’occasion de sa traditionnelle et prestigieuse « Nuit », l'Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) a manifesté sa reconnaissance (une distinction) au président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) et de la Zone II de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Habib Sissoko. C’est le dynamique vice-président, Abdoul Wahab Zoromé, qui a reçu ce trophée des mains du Conseiller spécial du président de la Transition, M. Aguibou Dembélé…!



Une reconnaissance amplement méritée par ce leader visionnaire et manager chevronné qui a réussi à hisser le mouvement sportif et olympique dans une dynamique de gouvernance vertueuse. Sa compétence et sa contribution au développement du Sport et à la vulgarisation des valeurs olympiques ont été reconnues au Mali et au-delà de nos frontières où Habib est aussi adulé à juste valeur comme un manager hors pair.



Monument vivant du sport malien, voire africain, Habib ne s’est réellement révélé au public national, africain et mondial à partir de 1997, quand il prit les rênes du judo malien. Preuves de son leadership, de sa compétence, de son intégrité morale et professionnelle, son brillant parcours de dirigeant sportif est jalonné de reconnaissances. C’est ainsi qu’il est récipiendaire de la médaille de « Commandeur de l’Ordre du Mérite national » remise le 9 décembre 2022 par le président de la Transition, Général d’armée Assimi Goïta. Il figure aussi tout naturellement parmi les tout premiers récipiendaires de la médaille de l’Ordre du « Mérite sportif » du Mali. Bien avant, Habib avait été Officier de l’Ordre national du Mérite (2016) après avoir été fait Chevalier en 2009.





Et déjà en 2000, le président Me Abdoulaye Wade du Sénégal lui avait décerné la médaille d’Officier du Mérite du Sénégal. Dix ans plus tard (2010), il a reçu la médaille du Mérite de l’ACNO (Association des comités nationaux olympiques) à Acapulco (Mexique). Citoyen d’honneur de la ville de Saint-Louis (Sénégal) depuis 2013, Habib Sissoko a été récipiendaire la même année de la médaille de l’Ordre du Mérite olympique algérien. Et depuis 2019, cet humble serviteur du sport et de l’olympisme est commandeur de l’Ordre du Mérite du Comité international du sport militaire (CISM).



Comme on peut le constater, on peut détester et combattre ce leader pour des raisons personnelles (loin d’être objectives), mais il n’est pas aisé de contester sa compétence et son leadership qui ne cessent de lui rapporter tant de reconnaissance sans complaisance aucune. À l’image de celle attribuée par l’AJSM samedi dernier, 29 novembre 2025. Le Comité exécutif du CNOSM se dit honoré par cette distinction et a manifesté à son tour toute sa reconnaissance à l’AJSM pour son accompagnement constant !



À rappeler que, au cours de la « Nuit AJSM 2025 », cette dynamique association a décerné une distinction de reconnaissance au président de la Transition et de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), Général Assimi Goïta. Comme de coutume, cette soirée exceptionnelle a permis de souligner le rôle fondamental des acteurs du sport, comme Habib Sissoko, dans le développement du sport malien, notamment à travers leur soutien aux journalistes sportifs qui contribuent à informer le public et à valoriser les exploits des athlètes.





Il faut rappeler que, à l'occasion de cette 13ᵉ édition de la « Nuit AJSM », le bureau exécutif avait décidé de sortir des sentiers battus en organisant une soirée exclusivement dédiée à la reconnaissance des hommes et femmes qui se sont dévoués pour le Mali et qui ont soutenu l’association. Anciens journalistes sportifs, dirigeants, partenaires (sponsors et mécènes)… Personne n’a été oublié par le président Oumar Baba Traoré et son bureau.



Félicitations au jeune confère Sory Ibrahim Coulibaly et à son équipe de l’organisation pour la parfaite organisation de la soirée. Rendez-vous est donc pris pour la 14ᵉ édition qui est appelée à connaître plusieurs innovations afin d’améliorer et de renforcer le prestige de l’événement.



Moussa Bolly



