Accouchement sur un pont à Bamako : Une histoire de courage et de solidarité autour de Nabintou Koné Publié le jeudi 4 decembre 2025

Le matin du 25 octobre 2025, rien ne laissait présager que Nabintou Koné (une résidente de Niamana) allait accoucher en pleine rue, au milieu d’un pont.



Mère de trois enfants, habituée aux tâches du quotidien, elle se sentait parfaitement bien en quittant la maison. Elle a fait sa lessive, s’est occupée de la maison avant de sortir pour livrer une commande à une cliente en ville.





« Je me portais très bien, ce matin en sortant. C’est en rentrant que les premières douleurs ont commencé », raconte Nabintou Koné (une résidente de Niamana) qui a accouché en pleine rue (au milieu d’un pont) le 25 octobre 2025. Cette mère de trois enfants a mené ses occupations traditionnelles avant de sortir pour une livraison en ville. Elle a manqué sa cliente, fait quelques achats avant de prendre la route du retour. Mais, au milieu du pont, son travail commence brutalement. Selon elle, le bébé est descendu d’un coup. Trop vite. Elle essaie alors d’appeler des passants à l’aide. Personne ne s’arrête. Elle est seule, debout, en pleine contraction avec un bébé déjà visible. La panique s’installe.



« Je pensais que c’était mon dernier jour. J’étais debout, je tenais mon bébé dans les mains et le sang coulait beaucoup », se souvient Nabintou. Puis un geste change tout. De passage, Mme Traoré Ramata Sissoko remarque la scène et se précipite au secours de la dame. Elle crie, appelle au secours, tente de stopper les véhicules. C’est son intervention qui attire l’attention d’un jeune homme sur une moto : Nafiou Abdourrahmane, étudiant en santé !



Quand il arrive, la situation est critique. Avec calme, il rassure Nabintou, l’allonge, aide à faire sortir l’enfant, puis procède à la délivrance du placenta. Pendant ce temps, Mme Traoré veille : elle empêche quiconque de filmer, rassemble des couvertures, protège la mère du regard des curieux. Une chaîne humaine se forme, spontanément, autour d’elle.



Aujourd’hui, Nabintou en parle avec émotion. « On ne se connaissait pas, mais maintenant on est très proches. On a même donné son nom à notre enfant. Elle m’a vraiment aidée », reconnaît-elle. Une déclaration qui montre à quel point cette épreuve a créé un lien inattendu entre des personnes qui ne se connaissaient pas quelques minutes plus tôt. Heureusement, aujourd’hui, la mère et le bébé se portent parfaitement bien. « C’était mon quatrième enfant », précise-t-elle. « Mais jamais je n’avais vécu quelque chose d’aussi intense ».





Son histoire est celle d’une femme qui s’est battue pour rester debout dans l’urgence. C’est celle aussi d’un pays de solidarité où, même dans le chaos du trafic routier, on peut se surpasser encore pour assister des personnes en détresse, pour sauver des vies.



Sory Diakité



