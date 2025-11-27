Intronisation du chef de village de Fanidiama : Les efforts du préfet Bakary Dioman Diakité enfin récompensés - abamako.com

Intronisation du chef de village de Fanidiama : Les efforts du préfet Bakary Dioman Diakité enfin récompensés Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

Depuis près d’une décennie, un problème de chefferie de village opposait les habitants de Fanidiama, dans la commune rurale de Zégoua (cercle de Kadiolo, à 480 km de Bamako).



Mais, grâce à la détermination du préfet Bakary Dioman Diakité de Kadiolo, ce problème est résolu et le nouveau chef du village, Moumouni Ouattara, a été intronisé jeudi dernier (27 novembre 2025) en présence du sous-préfet et du maire de la commune de Zégoua, ainsi que des services techniques.





Fanidiama, commune rurale de Zégoua (cercle de Kadiolo) a abrité jeudi dernier (27 novembre 2025) la cérémonie de remise de l'insigne et de l'attestation de reconnaissance au nouveau chef de village, Moumouni Ouattara. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Zégoua, Boubacar Dembélé (administrateur civil/membre du Corps préfectoral) en présence du maire de la commune rurale de Zégoua et des services techniques.



Cet événement met ainsi fin à près d'une décennie de division autour de la chefferie dans ce village situé vers la frontière avec le Burkina Faso. Et on doit cet heureux dénouement à l’implication et à la détermination du préfet de Kadiolo, M. Bakary Dioman Diakité. « Je rends grâce au bon Dieu et je remercie toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont aidé dans la transmission des bonnes informations pour nous permettre de parvenir aujourd'hui à ce heureux dénouement », nous a confié le préfet de Kadiolo. « Le problème de chefferie de Fanidiama a perduré pendant presque une décennie. Avec la patience, la persévérance et le bon traitement des informations, nous sommes parvenus à ce résultat », a poursuivi M. Diakité.



« Ce n'était pas facile, sans aucune forme de démagogie. Personne n'y croyait finalement. Mais force devait rester à la loi. Nous avons interpellé les élus pour leur faire comprendre que la chefferie n'est pas du domaine politique. Ce n'est pas le maire qui désigne un chef de village. C'est après tout le processus de désignation que le préfet saisit le conseil communal pour son avis consultatif. De mon arrivée en 2023 à aujourd'hui, je suis resté dans cette mouvance. J'ai préféré aller lentement, mais sûrement, pour éviter tout dérapage », a précisé Bakary Dioman Diakité.





Et de poursuivre, « il fallait tout faire pour que ce processus n'échoue pas pour ramener la paix et la sérénité à Fanidiama… Nous avons convaincu tout le monde que force doit rester à la loi... ». Il n’a pas manqué de rappeler que « les règles de la chefferie sont connues et j’ai dit à tout le monde que ni le préfet, ni le sous-préfet, ni le maire… personne ne peut désigner un chef de village. En la matière, ce sont les us et traditions qui prévalent sous la conduite des conseillers de village ».



Au préfet d’attribuer une « mention spéciale au sous-préfet de Zégoua qui est à son premier poste. Mais il a su garder son calme pour maintenir le cap. Face à un problème si complexe, d’autres à sa place auraient eu peur... ». Conscient que tout le monde ne va pas systématiquement se retrouver dans ce dénouement, le préfet a appelé les habitants à tourner la page et à s’unir derrière Moumine Ouattara. « Tout ce que je demande maintenant à la population, c’est de maintenir ce cap, de faire en sorte que le village ne retombe plus dans une situation regrettable », a souhaité le chef de l’exécutif local.



Et M. Diakité de conclure, « cette crise de chefferie était le problème brûlant du cercle de Kadiolo. Mais, Dieu merci, tout est entré dans l’ordre aujourd’hui. La balle est à présent dans le camp du nouveau chef du village qui doit œuvrer à rassembler pour que la cohésion revienne dans son village ». On attend de lui des actes concrets pour tourner la page de cette crise de chefferie !



Moussa Bolly



