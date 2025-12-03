L’école militaire interarmes de Koulikoro : La promotion Général de brigade Pangassy Sangaré prête à servir - abamako.com

L'école militaire interarmes de Koulikoro : La promotion Général de brigade Pangassy Sangaré prête à servir Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

La cérémonie de baptême de la 47ᵉ promotion de l’École militaire interarmes de Koulikoro (EMIA) a eu lieu vendredi dernier (28 novembre 2025) sous la présidence du Général d’armée Assimi Goïta. Elle porte désormais le nom du regretté et valeureux Général de brigade Pangassy Sangaré.



« À vous, jeunes officiers, l’État vous confie la mission sacrée de défendre le Mali. Portez haut l’honneur de la patrie et soyez dignes de la confiance placée en vous » ! Tel est le conseil que le président de la Transition, Général d’armée Assimi Goïta, a tenu à donner (sur X) aux 343 jeunes officiers provenant du cycle normal et du cycle spécial de l’EMIA après avoir présidé la cérémonie de baptême de la 47ᵉ promotion de l’EMIA. Celle-ci a été baptisée vendredi dernier du nom de feu le Général de brigade Pangassy Sangaré. Les jeunes officiers ont prêté serment devant le drapeau national, symbole de souveraineté, et devant le chef suprême des Armées en s’engageant à servir la patrie avec loyauté, discipline et dévouement, dans le strict respect des valeurs républicaines.





Constitué de 325 officiers, dont 34 femmes, le cycle normal regroupe des ressortissants de neuf pays frères. Cela témoigne de la vocation régionale et africaine de l’institution. À cet égard, le Mali compte 311 officiers, dont 32 personnels féminins, issus du concours direct, de la voie professionnelle, d’un concours spécifique au profit des Forces spéciales et d’un nouveau dispositif de recrutement de spécialistes.



Ce dernier constitue une innovation majeure visant à doter les différentes directions des Armées d’experts dans des domaines spécifiques, particulièrement dans le génie militaire, les transmissions et télécommunications, la santé militaire, le matériel et les hydrocarbures, ainsi que la communication institutionnelle. Le major de cette promotion pour le cycle normal est le sous-lieutenant Idrissa Tiama, de nationalité malienne, avec la remarquable moyenne de 16,600 sur 20.



Dans son intervention devant la presse, le chef suprême des armées a rappelé que le choix du parrain de la promotion constitue « un acte de reconnaissance et de mérite ». En attribuant à la 47e promotion le nom du feu Général de brigade Pangassy Sangaré, les autorités rendent hommage à un serviteur émérite de l’État, dont le parcours exemplaire demeure une source d’inspiration pour les Forces Armées maliennes (FAMa). Le président de la Transition a invité les nouveaux officiers à incarner les valeurs portées par cet illustre militaire, notamment la loyauté, le dévouement et la capacité au sacrifice suprême pour la défense de la nation.



Il a rappelé que dans les opérations en cours, dominées par des actions offensives aériennes et terrestres contre les groupes armés terroristes, le leadership, la discipline, la compétence et la cohésion demeurent les clés de la victoire. Aux jeunes officiers, il a prodigué des conseils visant à guider leur parcours professionnel et à renforcer leur sens du devoir, les invitant à se montrer dignes des responsabilités qu’ils s’apprêtent à assumer sur le terrain.





Il convient de souligner que cette 47ᵉ promotion est la dernière à bénéficier du cycle de deux années de formation. La 48ᵉ promotion, déjà engagée dans son parcours, inaugure le retour au cursus de trois ans. Et cela conformément à la volonté des autorités de renforcer la qualité et la profondeur de la formation des futurs cadres des Forces armées maliennes.



Kader Toé



