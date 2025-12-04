Construction citoyenne : Le renforcement de capacité des agents au centre des préoccupations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Construction citoyenne : Le renforcement de capacité des agents au centre des préoccupations Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

Tweet



La Direction générale de la Construction citoyenne (DGCC) a lancé une formation destinée à ses agents, à ceux des services du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’à leurs partenaires. Le lancement de l’activité a eu lieu jeudi dernier (27 novembre 2025) au Palais des pionniers.



La Direction générale de la Construction citoyenne (DGCC) a lancé une formation destinée à ses agents, à ceux des services du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’à leurs partenaires. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général du département, M. Modibo Traoré. Cette initiative de renforcement des capacités du personnel en matière de citoyenneté s’inscrit dans la vision du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.





Le Directeur général de la DGCC, Lahamiss Ag Oyast, a présenté les objectifs et les motivations de cette formation. Il a souligné la particularité de la session, articulée autour de quatre aspects majeurs, précisément la qualité des formateurs, la sélection des participants, l’approche pédagogique et le dispositif de suivi-évaluation. Dans son allocution, Modibo Traoré a salué l’organisation de cette rencontre visant à contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs du département. Selon le Secrétaire général, cet atelier constitue « un socle essentiel pour disposer d’agents capables de mettre en œuvre la politique publique de jeunesse, de sports et de construction citoyenne, conformément aux ambitions des plus hautes autorités du pays ».



Organisée du 27 au 29 novembre 2025, cette formation a rassemblé 50 participants issus des directions et programmes du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des structures partenaires et de la société civile. À noter que les textes de la Direction générale de la Construction citoyenne ont été adoptés en Conseil des ministres le 25 février 2022. Ils lui ont assigné la mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de construction citoyenne, de veiller à l’exécution et d’en assurer la coordination des services et organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique.



La DGCC est ainsi chargée, entre autres, de concevoir et d’élaborer les stratégies et plans de développement de la citoyenneté et du civisme ; de promouvoir l’éducation aux valeurs et aux principes de la République et de la démocratie ; d’élaborer la règlementation et de veiller à son application ; de procéder à toutes recherches et études nécessaires à la promotion de la citoyenneté et du civisme ; de préparer les plans et programmes d’actions dans le domaine du développement de la citoyenneté et du civisme ; de préparer toutes les mesures relatives à l’organisation de la qualité des prestations offertes au public dans le domaine de la construction citoyenne ; de participer à la constatation des infractions aux us et coutumes…





Kader Toé



