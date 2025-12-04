Direction générale de l’INPS : Idrissa Bakary Diarra remplace Karim Ousmane Coulibaly - abamako.com

Direction générale de l'INPS : Idrissa Bakary Diarra remplace Karim Ousmane Coulibaly
Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

Administrateur civil chevronné, Idrissa Bakary Diarra est le nouveau Directeur Général de l’Institut national de Prévoyance sociale (INPS) depuis mercredi dernier (26 novembre 2025).



Il a été nommé en Conseil des ministres pour succéder à Karim Ousmane Coulibaly, crédité d’une gouvernance satisfaisante et appelé à faire valoir ses droits à la retraite.





Né le 6 novembre 1971 à Bamako, marié et père de quatre enfants, Idrissa B. Diarra serait de ce « cercle restreint de hauts fonctionnaires » qui ont grandi dans l’administration et en maîtrisent les rouages avec précision. Administrateur civil de 1ʳᵉ classe (1ᵉʳ échelon), il était le Directeur administratif et financier (DFM) adjoint de la présidence de la République. Une fonction constamment exercée depuis plus de vingt ans.



De la division du personnel à la gestion des ressources humaines, de la coordination régionale de la lutte contre le VIH/Sida à des fonctions techniques dans la gestion sociale, le parcours du nouveau DG de l’INPS met en évidence « une polyvalence maîtrisée et une capacité rare à évoluer dans des environnements institutionnels exigeants ».



Pur produit de notre École nationale d’administration (ENA-Mali), Idrissa est aussi titulaire d’un Master II en Droit international et comparé de l’environnement à l’Université de Limoges, en France. Sans compter que sa compétence et son expertise (humaines, management public, planification stratégique, gestion axée sur les résultats) ont été forgées par plusieurs formations de haut niveau en France, au Maroc, en Chine et en Afrique du Sud. Ce n’est donc pas surprenant qu'il excelle dans la gestion des ressources humaines, le management public, la planification stratégique, la gestion axée sur les résultats (GAR)…



Ce technocrate élégant, humble et très courtois arrive à l’INPS précédé d’une bonne réputation « d’homme intègre » et d’une « probité irréprochable ». Ainsi, un aîné de la place le peint comme un cadre « désintéressé, uniquement guidé par le travail et la loyauté ; discret, fuyant les projecteurs ; rigoureux, attaché à l’application stricte des textes ; profondément croyant, humble et respectueux ; disponible, toujours prêt à accompagner ses collaborateurs ». Pour ce dernier, et selon de nombreux autres témoignages, « sa nomination ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’un parcours sans faute et d’un engagement constant envers l’État et la nation ». À cheval sur des valeurs managériales et humaines, ce Chevalier de l’Ordre national (2018), puis Officier de l’Ordre national (2024), a de bonnes cartes en main pour réussir cette nouvelle mission.





A noter que celui à qui il succède, Ousmane Karim Coulibaly, Il n’a pas été relevé de ses fonctions. Il quitte le poste parce qu’il doit faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année. Compte tenu de son parcours, de sa compétence et de son expérience, cet éminent cadre peut être une « personne-ressource exceptionnelle » pour la nouvelle équipe dirigeante, voire être d’une précieuse expertise à tout le secteur du développement social !



Naby







