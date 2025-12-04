Santé : Le programme présidentiel d’urgence hospitalière s’accélère - abamako.com

Santé : Le programme présidentiel d'urgence hospitalière s'accélère Publié le jeudi 4 decembre 2025 | Le Matin

Une étape importante a été marquée jeudi dernier (27 novembre 2025) dans la mise en œuvre du Programme présidentiel d’urgence hospitalière (PPUH), avec le démarrage effectif de la démolition du Centre de santé de référence (CSREF) de la commune IV du district de Bamako.



Cette opération a été conduite sous le leadership du ministre de la Santé et du Développement social, Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré, qui a symboliquement donné le premier coup de démolition.





Cette démolition s’inscrit dans un vaste chantier de transformation des CSREF des arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, conformément aux recommandations issues des États généraux de la Santé. L’objectif est d’offrir à la population des infrastructures sanitaires modernes, bien équipées, et répondant aux standards actuels de soins. « Toutes les dispositions sont prises pour continuer à accueillir les malades. Des équipements ont été installés à cet effet. Le service ne s’arrête pas », a assuré le ministre après avoir symboliquement donné le premier coup de démolition. « J’insiste sur la continuité des services. Ce projet, nous le suivrons jusqu’au bout. Le but est d’offrir aux Maliens des infrastructures sanitaires modernes et accessibles », a-t-elle insisté.



Lancé officiellement le 10 novembre 2025 par le Général d’armée Assimi Goïta, le Projet présidentiel d’urgence hospitalière vise à moderniser le système de santé de notre pays. Il est axé autour de la construction de nouveaux hôpitaux et de la modernisation des centres de santé existants, notamment les centres de santé de référence (CSREF) de Bamako qui seront transformés en hôpitaux de district. Le projet comprendra surtout la construction de 15 hôpitaux, incluant sept hôpitaux régionaux et des hôpitaux de district dans les régions de San, Koutiala, Bougouni, Dioïla, Nioro, Bandiagara et Koulikoro, ainsi que dans les arrondissements de Bamako.



