Me Cheick Oumar Konaré à propos de la comparution de son client Choguel K Maîga devant la cour suprême: « L’instruction continue, Choguel a fourni ses explications et ses preuves lors de son audition »
Publié le jeudi 4 decembre 2025  |  Nouvel Horizon
Nuit
© aBamako.com par Androuicha
Nuit de gala top 100 des entreprises les plus dynamiques du Mali
Bamako, le 7 janvier 2022. Le Cabinet international Eco Finance Entreprises a organisé à l`hôtel Radisson Collection, sous la présidence du premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga, la 16è du édition de la nuit du gala top 100 des entreprises les plus dynamiques. Cette édition 2022 a célébré les 100 entreprises les plus dynamiques du Mali.
Comment


Incarcéré depuis le mardi 19 août dernier à la Maison d'Arrêt de Koulikoro, l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a été, pour la toute pre-e pre-mière fois après 100 jours de détention, auditionné le mardi 02 décembre 2025 par la Chambre d'Instruction de la Cour Suprême. L'instigateur de la rectification de la trajectoire de la Transition en cours est poursuivi pour des faits présumés de faux, usage de faux», «atteinte aux biens publics et blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliards de Francs CFA. Ces faits reprochés à l'ancien Chef du Gouvernement du Général d'Armée Assimi Goïta concernant sa gestion financière de la Primature, entre juin 2021 et novembre 2024

Nouvel Horizon
Comment