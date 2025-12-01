Me Cheick Oumar Konaré à propos de la comparution de son client Choguel K Maîga devant la cour suprême: « L’instruction continue, Choguel a fourni ses explications et ses preuves lors de son audition » - abamako.com

Incarcéré depuis le mardi 19 août dernier à la Maison d'Arrêt de Koulikoro, l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a été, pour la toute pre-e pre-mière fois après 100 jours de détention, auditionné le mardi 02 décembre 2025 par la Chambre d'Instruction de la Cour Suprême. L'instigateur de la rectification de la trajectoire de la Transition en cours est poursuivi pour des faits présumés de faux, usage de faux», «atteinte aux biens publics et blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliards de Francs CFA. Ces faits reprochés à l'ancien Chef du Gouvernement du Général d'Armée Assimi Goïta concernant sa gestion financière de la Primature, entre juin 2021 et novembre 2024



Nouvel Horizon