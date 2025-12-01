Face aux propos injurieux : le Premier ministre instaure un nouveau comité pour prévenir les attaques contre les leaders religieux - abamako.com

Face aux propos injurieux : le Premier ministre instaure un nouveau comité pour prévenir les attaques contre les leaders religieux Publié le jeudi 4 decembre 2025 | aBamako.com

Au nom du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, le Premier ministre le Général de Division Abdoulaye Maïga a reçu en audience, ce jeudi 4 décembre 2025, les leaders des différentes confessions religieuses du Mali.



Au regard des récentes dérives, propos injurieux tenus à l’encontre des leaders religieux, le Premier ministre a, par mesure d’anticipation, recommandé la mise en place d’un cadre de concertation. Un comité qui aura pour mission d’anticiper, de prévenir et de traiter tout manquement susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale.



Il a précisé que ce comité serait composé de manière participative, avec une place de choix réservée aux leaders religieux. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir des solutions nouvelles, consensuelles et inclusives, afin de renforcer la stabilité, maintenir l’ordre public et apaiser le climat religieux.



Il a également rappelé l’urgence d’apporter une réponse politique face aux propos haineux ou aux comportements visant et impliquant les religieux. C’était une occasion de solliciter l’accompagnement et la bénédiction des guides religieux, dans un esprit d’entente et de cordialité.



Pour les leaders religieux présents, cette rencontre intervient à point nommé. « Nous sommes prêts à vous accompagner dans l’atteinte des objectifs de ce comité », a affirmé le représentant du Président du Haut Conseil Islamique Macky Bah. Quant aux représentants de l’Église catholique et de l’Église protestante, ils ont, à leur tour, exprimé leur pleine adhésion et leur disponibilité à soutenir cette initiative.





