Mali: la loi de finances 2026 adoptée en partie Publié le jeudi 4 decembre 2025

Le Conseil National de Transition (CNT) a procédé, ce jeudi 4 décembre 2025, à l’examen et au vote de la première partie du projet de loi de finances pour l’exercice 2026. La plénière est suspendue jusqu’au lundi 8 décembre 2025.



Le Mali se dote d’un budget annuel pour l’exercice 2026, à travers l’adoption ce jeudi par l’organe législatif de la première partie du projet de loi de finances pour l’exercice 2026. Cette première partie concerne «les conditions générales de l’équilibre budgétaire et financier». La cartographie de ses programmes s’articule autour de 135 programmes, dont 29 programmes de pilotage, 92 programmes opérationnels, un programme des budgets annexes et 12 programmes de comptes spéciaux du Trésor.



Le budget d’État 2026, adopté, est arrêté en recettes à 3,057 milliards FCFA et en dépenses à 3,578 milliards FCFA, soit un déficit de 520,425 milliards FCFA. Un déficit en baisse de 3,66% par rapport à la loi de finances rectifiée 2025. Il a été adopté en mode programme à 128 voix, zéro contre et zéro abstention pour chacun des compartiments.



Près de 1.500 milliards FCFA pour rembourser les dettes



Dans ce budget, une enveloppe de plus de 1.134 milliards FCFA est réservée au paiement des salaires du personnel civil et militaire de l’Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales. Ce montant est en hausse par rapport à l’année dernière de 7,41%. Il prévoit aussi 1.499 milliards FCFA pour le remboursement de la dette intérieure pour 1.249 milliards de FCFA et celui de la dette extérieure pour 249,737 milliards FCFA.



Il est prévu une ligne de dépenses de 2,692 milliards FCFA pour la construction des nouveaux services publics. Il s’agit d’une université polytechnique de Bandiagara, de l’université de Kayes, des nouvelles unités au sein des forces de sécurité, des lycées, d’une force d’intervention rapide des armées, d’un secrétariat permanent pour la lutte contre la corruption, entre autres.



Une réduction du budget de Défense



L’une des particularités de cette loi de finances est la réduction du budget alloué à la Défense qui connaît une baisse de près de 23 milliards de FCFA. Son enveloppe passe à 531,206 milliards contre 554,091 milliards FCFA dans la loi de finances rectifiée de 2025. Alousseïni Sanou confirme que cette baisse par «la non-reconduction des augmentations exceptionnelles intervenues au cours de l’exercice 2025».



La plénière ouverte ce jeudi a été suspendue après le vote de la première partie de la loi de finances. Elle reprend lundi 8 décembre avec l’examen de la deuxième partie qui concerne la répartition des budgets par institutions et organismes publics.



