Sida : souveraineté dans la lutte

Lundi 1er décembre 2025 a été célébrée au Centre International de Conférences de Bamako la Journée mondiale de lutte contre le Sida sous le thème mondial « Surmonter les perturbations » et le thème national « Crise de financement extérieur : une opportunité pour promouvoir le financement souverain ».



L’expression vaut son pesant d’or dans le contexte actuel, même si les acteurs nationaux de la lutte semblent faire bon cœur contre mauvaise fortune dans la mesure où la sébile a commencé à se vider.





Siama 2025 : les Vdp de l'AES sont là



L'expression est d'une participante Burkinabè au Siama qui a ouvert ses portes du 27 novembre au 07 décembre 2025 à Bamako. Elle fait partie de la délégation du pays des hommes intègres, invité d'honneur de la 5è édition du Siama.



Les artisans, a-t-elle déclaré au micro de l'Ortm, sont les Vdp de l'AES, allusion faite à ces supplétifs civils armés au Faso, créés en 2020 pour aider les forces armées à lutter contre le terrorisme. Ces auxiliaires des Forces de défense et de sécurité (FDS) sont formés civiquement et militairement, puis armés et équipés, avant d’être déployés sur l'ensemble du territoire pour participer à des opérations militaires, ou dans les communes pour protéger les populations et les biens dans leur commune d'origine "VDP communaux".



16 jours d'activisme contre les VBG



C’est parti, depuis le 25 novembre 2025 (Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes) jusqu’au 10 décembre 2025 (Journée des droits de l'homme) pour la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG). Cette année, le Thème au Mali est : "L'utilisation responsable des réseaux sociaux pour protéger les femmes/filles du Mali".



Diverses activités de sensibilisation sont menées sous la houlette du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et en partenariat avec l’appui de nombreux partenaires nationaux et internationaux. L'objectif était de sensibiliser le public à la violence numérique et de promouvoir des espaces sûrs, tant en ligne que hors ligne.





"Les Charognards"



"Les Charognards" est le titre donné à leur livre enquête paru le 17 octobre 2025, par deux journalistes français. Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse dénoncent ainsi un "business de la mort" alimenté par les deux géants des pompes funèbres en France, Pompes funèbres générales (OGF) et Roc Eclerc (Funecap). Les deux hommes de presse dévoilent les dessous d’un "terrible système de marchandisation de la mort", avec "une course effrénée à la rentabilité", oui, c’est bien ça aussi le pays des droits de l’homme. Autre monde, autres mœurs, ce "business" glaçant des pompes funèbres.



