Etat malien- Sociétés minières : La bonne moisson de la Commission de négociation ! Publié le vendredi 5 decembre 2025 | Le challenger

Mines

L’Etat engrange grâce à la Commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières plus de 700 milliards avec les sociétés minières. Elle a remis son rapport final au Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goita, Le lundi 1er décembre 2025, à la satisfaction générale.



A Koulouba, la satisfaction se lisait sur tous les visages, au-delà des membres du Gouvernement, notamment les ministres Kéita et Sanou. Une véritable bouffée d’oxygène a été apportée au trésor public du fait du recouvrement record de 761 milliards FCFA, conséquence du balancement de toutes les sociétés minières dans le Code minier de 2023. «Il fallait de la stratégie, de l’intelligence et beaucoup de prévision » a déclaré le ministre de l’Economie, Alhousseini Sanou.





Mamou Touré, l’expert de la Commission qui a fait l’exposé des conclusions du Rapport, a annoncé un recouvrement de l’ordre de 761 milliards FCFA pour un objectif initial de 400 milliards FCFA. Il a également confirmé que toutes les sociétés minières sont désormais assujetties au Code minier de 2023, une mesure qui devrait accroître les recettes publiques de 585,7 milliards FCFA par an pour les entreprises auditées. Plus loin, «le coût total de la mission, menée sur trois ans, s’élève à 2,87 milliards FCFA » a révélé l’ingénieur des mines.



Recevant le rapport des mains du ministre de l’Economie, le Président Goïta a salué le travail remarquable de la Commission. Pour mémoire, l’audit des mines d’or en exploitation figurait parmi les recommandations clés des Assises Nationales de la Refondation (ANR).





Ousmane Tangara



