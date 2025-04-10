Colonel Cheick Hamala Diallo à la tète des douanes maliennes : Assimi Goïta mise sur l’expérience pour la gestion et la modernisation de l’administration douanière - abamako.com

Colonel Cheick Hamala Diallo à la tète des douanes maliennes : Assimi Goïta mise sur l'expérience pour la gestion et la modernisation de l'administration douanière
Publié le vendredi 5 decembre 2025

En fin la fumée blanche à la direction générale des douanes pour couper aux rumeurs au tour de la succession de l’inspecteur général des douanes Amadou Konaté, Directeur général sortant.



En effet, le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025 a procédé à la nomination du colonel Cheick Hamala Diallo à la tête des douanes maliennes.



Il remplace à ce poste l’inspecteur général Amadou Konaté, qui doit faire valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de décembre, après plusieurs années de loyaux services rendus à la Nation.



La nomination du colonel Cheick Hamala Diallo, un homme d’expérience intervient dans un contexte où les autorités renforcent la gestion des recettes douanières et améliorer le contrôle aux frontières. Ce colonel, qui a fait toute sa carrière au sein de la Douane malienne, jouit d’une solide expérience dans la sécurisation des flux commerciaux transfrontaliers et l’administration douanière.



Il s’est illustré notamment lorsqu’il occupait le poste de directeur régional des Douanes de Sikasso, une zone où transitent des tonnes de marchandises en provenance de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.



Fort de cette expérience, le colonel Diallo aura pour mission principale d’assainir la gestion douanière et d’optimiser les flux commerciaux transfrontaliers. Un défi de taille, qu’il devra relever en poursuivant et en améliorant l’œuvre de son prédécesseur, Amadou Konaté, qui n’a pas démérité.



Ibrahima DIALLO

