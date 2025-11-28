CNT : Adoption de la première partie du projet de loi de finances pour l’exercice 2026 - abamako.com

Séance plénière du Conseil National de Transition (CNT)

Les membres du Conseil national de Transition (CNT), à l'unanimité, ont procédé, ce jeudi 4 décembre, à l'adoption de la première partie du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2026



Le Président de la Commission des Finances du Conseil national de Transition (CNT), Mamadou Touré, après l'adoption, a expliqué que la loi de finances est déclinée en deux parties dont la première traite l'équilibre générale du budget et la deuxième qui consacre la mise en oeuvre des politiques publiques à travers les programmes budgétaires.





« Pour l'exercice 2026, nous avons une prévision de recettes budgétaire de l’Etat de 3 057 milliards 792 millions 44 milles F cfa contre des dépenses budgétaires évaluées à 3 578 milliards 216 millions 683 milles F cfa », a-t-il annoncé. Ainsi, selon lui, c'est le rapprochement de ces deux agrégats qui fait ressortir un solde budgétaire négatif de 520 milliards 424 millions 639 milles F cfa.



«En effet, cette adoption confère à l'autorité financière toute la latitude de chercher, trouver les voies et moyens pour combler le déficit qui vient d'être dégagé», a-t-il informé. Avant de rassurer qu'il n'y aura pas de mal à boucler ce budget.



Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, c'est un budget qui permet d'améliorer la performance budgétaire de l’État au regard de l'évolution de croissance et de processus budgétaire. Il est également question de maintenir la souveraineté de l’État en mettant l'accent sur la sécurité, la défense, surtout les réformes qui sont en train d'être mises en oeuvre, entre autres.





A noter que le vote de la deuxième partie du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2026 est programmé pour le lundi prochain au Conseil national de Transition.





Oumar DIAKITE