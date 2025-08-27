Examen ce jeudi de la loi CNT de la loi de Finances 2026: Les budgets de la Présidence, du CNT, de la Primature, de la Sécurité d’Etat en hausse

© Autre presse par DR

Conseil National de Transition : deux projets de loi relative au code pénal adoptés à l`unanimité

Le conseil national de Transition a tenu le 31 octobre 2024, dans la salle DjeliBaba SISSOKO du CICB, une séance plénière consacrée à l`examen des projets de loi portant Code pénal et Procédure de Code pénal. Cette séance a été présidée par le Président du CNT, le Général de Corps d’Armée, Malick Diaw.