Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Examen ce jeudi de la loi CNT de la loi de Finances 2026: Les budgets de la Présidence, du CNT, de la Primature, de la Sécurité d’Etat en hausse
Publié le vendredi 5 decembre 2025  |  L’Indépendant
Conseil
© Autre presse par DR
Conseil National de Transition : deux projets de loi relative au code pénal adoptés à l`unanimité
Le conseil national de Transition a tenu le 31 octobre 2024, dans la salle DjeliBaba SISSOKO du CICB, une séance plénière consacrée à l`examen des projets de loi portant Code pénal et Procédure de Code pénal. Cette séance a été présidée par le Président du CNT, le Général de Corps d’Armée, Malick Diaw.
Comment




Le budget du ministère de la Défense subit une baisse de 22,885 milliards de FCFA, passant de 554,091 milliards de FCFA à 531,206 milliards, en rai-son de "la non-reconduction des augmentations exceptionelles effectuées en 2025".


Independant
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment