Décoration des chauffeurs : un désaveu implicite envers Aboubacar Sidiki Fomba

Le Général Assimi Goïta a procédé à la décoration des chauffeurs ayant fait preuve d’une bravoure exceptionnelle durant la récente crise de carburant, n’hésitant pas à affronter menaces et attaques terroristes visant les camions-citernes.



Au-delà de cette reconnaissance, le président du Conseil national de Transition, le Général Malick Diaw, a également rendu un vibrant hommage à ces chauffeurs et à tous ceux qui se sont illustrés par leur courage pour assurer l’approvisionnement en carburant des populations maliennes.



Ces déclarations et distinctions résonnent comme un désaveu envers Aboubacar Sidiki Fomba, qui avait accusé certains chauffeurs de fournir du carburant aux groupes terroristes.

