Au Mali lors de la visioconférence de presse : Liu Kaiyuan, charge d’affaires A.I. de l’ambassade de Chine

Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Mali, Liu Kaiyuan a animé, samedi 29 novembre 2025, une visio-conférence avec le Pr Yoro Diallo, sur le thème "partenariat stratégique sino-malien : "Quelle place pour l'économie du savoir et l'innovation dans la nouvelle dynamique malienne ?" C'est une initiative de la Fédération des étudiants et stagiaires maliens en Chine. Lors de cette conférence, le diplomate chinois estime que la Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans consécutifs. "En tant que partenaire stratégique, la Chine est disposée à œuvrer avec le Mali pour préserver l'amitié traditionnelle, renforcer la confiance et le soutien mutuels, approfondir la coopération gagnant-gagnant, et créer davantage de bénéfice aux populations. La partie chinoise est convaincue que le peuple malien a la capacité de surmonter les défis actuels et de remporter de nouveaux succès sur la voie du renouveau national. Nous croyons également que, avec le but commun de modernisation de nos deux pays respectifs, la coopération sino-malienne atteindra à un niveau plus élevé", dira le diplomate chinois dans son intervention.





C'est un grand honneur pour moi de participer à cette visio-conférence. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes vives félicitations à la Fesmac pour avoir réussi d'organiser cet événement, qui permet à tous les participants de mieux comprendre la Chine et le partenariat sincère Chine-Mali. Je voudrais saluer Monsieur le professeur Diallo, un grand ami de la Chine, qui joue un rôle de pont dans l'approfondissement de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les peuples chinois et malien. Je tiens également à exprimer ma haute appréciation et mes sincères remerciements aux amis des médias maliens pour vos efforts continus à suivre les actualités du développement de la coopération sino-malienne et de la Chine et à promouvoir l'amitié entre la Chine et le Mali.



Chers amis,



A mes yeux, l'année 2025 est marquée par des événement majeurs, notamment la tenue de la quatrième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali et la mise en œuvre des résultats du Sommet de Beijing du Focac.



Tout à bord, je voudrais vous présenter très brièvement la quatrième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois. Le congrès a dressé le bilan du développement chinois au cours des cinq dernières années et a proposé le 15e plan quinquennal de développement pour les 5 ans à venir. L'élaboration des plans nationaux à moyen et long terme constitue un atout institutionnel du socialisme à la chinoises et une expérience unique de la modernisation de la Chine.





Depuis 1953, grâce à la direction ferme du Parti communiste chinois et aux efforts de tout le peuple chinois, la Chine a élaboré et mis en œuvre 14 plans quinquennaux consécutifs, réalisant ainsi un miracle de développement : en quelques décennies, la Chine est passée d'un pays agricole arriéré à la deuxième plus grande économie du monde.



Près de 100 millions des populations rurales sont sorties de la pauvreté absolue. C'est ainsi que la Chine a contribué pour plus de 70 % à la réduction de la pauvreté mondiale. Son produit intérieur brut (PIB) a atteint un taux de croissance annuel moyen de 7,9 %, permettant ainsi des progrès globaux dans les domaines économique, politique, culturel, social et écologique, etc. Comme les amis maliens disent, la Chine a réussi sa transformation de zéro à héros.



L'année 2025 marque l'achèvement réussi du 14e plan quinquennal chinois. Durant les cinq dernières années, malgré de multiples défis, l'économie chinoise a conservé une grande résilience et une dynamique de croissance solide, avec une croissance annuelle moyenne de 5,5 %. La Chine reste le principal moteur de croissance du monde. En même temps, la Chine s'engage sur une voie de développement innovante et écologique. Les exportations chinoises d'énergie éolienne et de produits photovoltaïques ont réduit 4,1 milliards de tonnes d'émissions de carbone, contribuant de manière remarquable aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.



A partir de l'année 2026, la Chine entrera dans la période du 15e plan quinquennal. 12 grandes orientations d'action sont fixées pour les 5 années à venir, tels que :





- le développement de qualité connaîtra des succès notables ;



- l'autonomie et la puissance des sciences et technologies connaîtront une augmentation considérable ;



- de nouvelles percées seront réalisées dans l'approfondissement de la réforme sur tous les plans ;



- progrès significatif dans le domaine culturel ;



- la qualité de vie de la population continuera à s'améliorer ;



- l'environnement continue de s'améliorer et la réduction des émissions de carbone continue de progresser ;



- la capacité de défense et de la sécurité nationale seront consolidée.



En 2035, le PIB par habitant chinois atteindra le niveau des pays moyennement développés. Le peuple chinois sera plus heureux et la modernisation socialiste à la chinoise sera réalisée pour l'essentiel.



Mesdames et messieurs, Chers amis,



Le développement durable de la Chine apporte plus de stabilité et de certitude au monde, reflète l'idée chinoise de construire un avenir partagé pour l'humanité.





L'ouverture de la Chine envers l'Afrique a injecté une dynamique puissante dans le processus d'industrialisation, l'amélioration des conditions de vie et la reprise économique du continent de l'Afrique. L'année 2025 marque le 25e anniversaire de la création du Focac. Durant les 25 années écoulées, la Chine a aidé l'Afrique à construire et à moderniser près de 100,000 kilomètres de routes et plus de 10,000 kilomètres de chemins de fer. Ces trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d'emplois sur le continent africain. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans consécutifs.



Lors de la réunion ministérielle sur la mise en œuvre des mesures de suivi du Focac tenue en juin 2025, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine appliquera le traitement de tarif douanier zéro couvrant 100 % de produits en provenance de tous les 53 pays africains, ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Cette décision historique donne un nouvel élan dynamique aux échanges sino-africains. Depuis la mise en application de cette politique, du janvier au juillet 2025, les importations chinoises en provenance des pays africains les moins avancés ont atteint 39,66 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 10,2 %.



Pour renforcer davantage les coopérations sino-africaines et favoriser les efforts pour les pays du Sud global vers la modernisation, en marge du dernier sommet du G20 en Afrique du Sud, le Premier ministre chinois Li Qiang a annoncé que la Chine et l'Afrique du Sud ont conjointement lancé une initiative de coopération pour soutenir la modernisation de l'Afrique et encourager la communauté internationale à accroître son attention et ses investissements en Afrique. Cette initiative répond activement aux besoins de modernisation des pays africains, et correspond parfaitement à la feuille de route à moyen et long termes du Mali. En tant qu'amis et partenaires fraternel, la Chine invite sincèrement le Mali à adhérer à cette initiative.





Mesdames et messieurs, Chers amis,



L'année 2025 marque aussi le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. La récupération de Taiwan par la Chine est le résultat de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et fait partie intégrante de l'ordre international d'après-guerre. Des traités et des instruments tels que la Déclaration du Caire, la Déclaration de Potsdam et l'Acte de capitulation du Japon ont clairement affirmé la souveraineté de la Chine sur Taiwan. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 2758, réaffirmant la souveraineté de la Chine sur Taiwan. Toute tentative de nier le principe d'une seule Chine et de déformer la résolution 2758 de l'ONU constitue un défi à l'ordre international et est vouée à l'échec.



Récemment, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a tenu des propos flagrants et erronés sur Taiwan. Ces propos ont laissé entendre la possibilité d'une intervention armée du Japon dans le détroit de Taiwan, ce qui a suscité l'indignation et la condamnation du peuple chinois et porté atteinte aux fondements politiques des relations sino-japonaises. La Chine a clairement exprimé sa ferme opposition.



Dans l'histoire, le Japon a occupé Taiwan par la force et a exercé une domination coloniale sur l'île pendant un demi-siècle. Sous l'occupation japonaise, la population de Taiwan a énormément souffert. Des centaines de milliers de nos compatriotes taiwanais ont été tués. Les crimes et les atrocités commis par les agresseurs japonais à Taiwan sont innombrables et constituent la page la plus sombre de l'histoire de Taiwan.





Le Japon ne doit jamais oublier que Taiwan fait partie intégrante de la Chine. La question taïwanaise est une affaire intérieure de la Chine et ne tolère aucune ingérence étrangère. La partie japonaise doit prendre au sérieux les demandes solennelles de la Chine, retirer ses propos erronés et prendre des mesures concrètes pour honorer ses engagements envers la Chine.



Chers amis,



Cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Au lendemain de l'indépendance du Mali, les Chinois sont les premiers à venir au Mali pour construire des usines sucrières, pharmaceutiques et textiles. Les projets phares comme le troisième Pont de Bamako, le CICB, l'Hôpital du Mali, la centrale hydraulique de Gouina, la Cité universitaire de Kabala, l'électrification des villages par l'énergie solaire, le Sukala et N-Sukala, sans oublier les médecins chinois, ont apporté d'importantes contributions au développement économique et social du Mali et au bien-être de la population. Depuis 65 ans, noués par une amitié fraternelle, la Chine et le Mali se respectent mutuellement et se soutiennent sincèrement sur les questions d'intérêt majeur, notamment en ce qui concerne la souveraineté, l'intégrité territoriale et la voie du développement. La Partie chinoise apprécie hautement le soutien constant du gouvernement malien au principe d'une seule Chine.



L'année dernière, Son Excellence le président du Mali Assimi Goïta a rencontré Son Excellence le Président chinois Xi Jinping à Beijing lors du Sommet du Focac. Cette rencontre a abouti à la décision d'élever les relations sino-maliennes au rang de partenariat stratégique, ce qui insuffle une dynamique forte aux relations bilatérales et ouvre des perspectives prometteuses.



Actuellement, les deux parties travaillent en commun à la mise en œuvre des résultats du sommet et du consensus des deux chefs d'État.



C'est dans le besoin et les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Pour mieux relever les défis d'énergie du Mali, les projets structurants, comme la Centrale solaire de Safo, la ceinture solaire africaine, sont au cours d'accélération. Le projet du Mali Numérique est sur le point de s'achever. Les projets miniers de lithium de Goulamina et de Bougouni ont été mis en production avec succès. La Partie chinoise soutient pleinement les efforts de la partie malienne pour sauvegarder la souveraineté nationale et la sécurité du pays.



A cette occasion, j'ai l'honneur d'annoncer que 2000 tonnes d'aide alimentaire chinoise arriveront prochainement au Mali. J'espère que ce don de céréales qui apporte l'amitié du peuple chinois, contribuera à améliorer les conditions de vie du peuple malien.



En tant que partenaire stratégique, la Chine est disposée à œuvrer avec le Mali pour préserver l'amitié traditionnelle, renforcer la confiance et le soutien mutuels, approfondir la coopération gagnant-gagnant, et créer davantage de bénéfice aux populations. La Partie chinoise est convaincue que le peuple malien a la capacité de surmonter les défis actuels et de remporter de nouveaux succès sur la voie du renouveau national. Nous croyons également que, avec le but commun de modernisation de nos deux pays respectifs, la coopération sino-malienne atteindra à un niveau plus élevé.



Chers amis les étudiants et stagiaires maliens en Chine, vous êtes non seulement des piliers du développement national du Mali, mais aussi les héritiers de l'amitié traditionnelle sino-malienne.



Je souhaite que vous-preniez le professeur Diallo pour modèle, s'efforçant de perfectionner vos compétences, partageant activement des histoires sur la Chine et l'amitié sino-malienne avec vos amis au Mali et dans le monde entier, afin que la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays continue de prospérer.



Vive l'amitié et la coopération sino-maliennes !"







