La 47e promotion de l'Emia prête à servir la nation : Les 343 jeunes officiers du cycle normal et du cycle spécial prêtent serment devant le drapeau national Publié le samedi 6 decembre 2025

Lieutenant Fousseyni Traoré, médecin généraliste et sous-lieutenant Idrissa Tiama sacrés majors



Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé, le vendredi 28 novembre 2025, la cérémonie de baptême de la 47e promotion de l'Ecole militaire interarmes (Emia) de Koulikoro. C'était en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, du gouverneur de la région de Koulikoro, du maire, de plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'Etats-majors, des directeurs des services des armées, des diplomates accrédités au Mali, ainsi que des partenaires.





Prenant la parole, le chef d'Etat-major général des Armées, Oumar Diarra, a adressé un message fort aux nouveaux promus. Il a exprimé ses félicitations et rappelé que le port de l'uniforme engage l'officier à défendre les valeurs fondamentales de la République. Il a également insisté sur la rigueur, la droiture, le sens du devoir, mais aussi sur le rôle central du leadership dans la conduite des hommes. Il a rappelé aux jeunes officiers l'importance du respect du droit international humanitaire, du discernement opérationnel et de la responsabilité morale du chef de section, premier garant de la cohésion et de l'efficacité de ses troupes.



Il les a aussi exhortés à se préparer à rejoindre les Groupements tactiques interarmes et les Bataillons d'intervention rapide, où ils seront au contact direct des réalités opérationnelles et des populations. Avant de les inviter à devenir des leaders de terrain, capables d'assurer la fluidité des ordres, de maintenir la cohésion des unités et de susciter l'adhésion de leurs subordonnés. Il a insisté sur la nécessité de comprendre, d'assumer et de transmettre la mission, tout en œuvrant chaque jour à laisser un héritage positif dès leur prise de commandement.



S'adressant particulièrement aux officiers issus des pays partenaires, le général Diarra les a invités à représenter dignement l'Emia de Koulikoro et à porter haut les valeurs partagées par les nations africaines engagées sur la voie d'une coopération militaire renforcée.



Reconnaissance et mérite



Pour sa part, le chef suprême des Armées a rappelé, devant la presse, que le choix du parrain de la promotion constitue un acte de reconnaissance et de mérite.





Et d'ajouter qu'en attribuant à la 47e promotion le nom du Feu général de brigade Pangassy Sangaré, les autorités rendent hommage à un serviteur émérite de l'Etat, dont le parcours exemplaire demeure une source d'inspiration pour les Forces armées maliennes. Le président de la Transition a invité les nouveaux officiers à incarner les valeurs portées par cet illustre militaire, notamment la loyauté, le dévouement et la capacité au sacrifice suprême pour la défense de la nation. Par ailleurs, il a salué la mémoire des soldats et civils tombés sur le champ de l'honneur et a félicité les nouveaux officiers pour avoir achevé leur formation initiale, essentielle à l'exercice du commandement dans un contexte sécuritaire exigeant.



Il a aussi rappelé que, dans les opérations en cours, dominées par des actions offensives aériennes et terrestres contre les groupes armés terroristes, le leadership, la discipline, la compétence et la cohésion demeurent les clés de la victoire. Aux jeunes officiers, il a prodigué des conseils visant à guider leur parcours professionnel et à renforcer leur sens du devoir, les invitant à se montrer dignes des responsabilités qu'ils s'apprêtent à assumer sur le terrain. La 47e promotion de l'Emia est composée de 343 jeunes officiers provenant du cycle normal et du cycle spécial. Ils ont prêté serment devant le drapeau national, symbole de souveraineté, et devant le chef suprême des Armées, s'engageant à servir la patrie avec loyauté, discipline et dévouement, dans le strict respect des valeurs républicaines.



Vocation régionale et africaine de l'Emia



Quant au cycle normal il est constitué de 325 officiers dont 34 femmes, regroupe des ressortissants de neuf pays frères. Cela témoigne de la vocation régionale et africaine de l'école. À cet égard, le Mali compte 311 officiers dont 32 personnels féminins, issus du concours direct, de la voie professionnelle, d'un concours spécifique au profit des Forces spéciales et d'un nouveau dispositif de recrutement de spécialistes.





Ce dernier constitue une innovation majeure visant à doter les différentes directions des Armées d'experts dans des domaines spécifiques, en particulier dans le génie militaire, les transmissions et télécommunications, la santé militaire, le matériel et les hydrocarbures, ainsi que la communication institutionnelle.



Le major de cette promotion pour le cycle normal est le Sous-lieutenant Idrissa Tiama, de nationalité malienne, avec la remarquable moyenne de 16,600 sur 20. Cela témoigne de l'excellence du niveau acquis.



En ce qui concerne le cycle spécial, il regroupe 18 officiers, tous nationaux, dont 3 médecins généralistes et 15 médecins spécialistes. Le major du cycle spécial est le Lieutenant Fousseyni Traoré, médecin généraliste, avec une moyenne de 15,19 sur 20.



Selon l'encadrement, au cours de leur formation, les jeunes officiers ont bénéficié d'un enseignement complet et rigoureux, combinant instruction tactique, entraînement physique et formation militaire générale. Ils ont également suivi des modules spécialisés, notamment l'aguerrissement commando, destiné à développer la résistance physique et mentale ainsi qu'à renforcer la maîtrise du combat en milieu désertique, urbain ou forestier. Le tir de combat, centré sur la précision et la réactivité opérationnelle, ainsi que les opérations de maintien de la paix, ont également constitué des volets majeurs de leur formation, afin de leur permettre d'évoluer aussi bien dans des contextes nationaux qu'internationaux.





Il convient de souligner que cette 47e promotion est la dernière à bénéficier du cycle de deux années de formation. Car, la 48e promotion, déjà engagée dans son parcours, inaugure le retour au cursus de trois ans, conformément à la volonté des autorités de renforcer la qualité et la profondeur de la formation des futurs cadres des Forces Armées maliennes.



Le président Goïta offre un bus à l'Emia de Koulikoro



En marge de la cérémonie de baptême de la 47e promotion de l'Emia, le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'Etat, chef suprême des Armées, a remis ce vendredi 28 novembre 2025 un bus à la direction de l'Ecole militaire interarmes de Koulikoro. Cette dotation vise à renforcer la mobilité et les capacités logistiques de l'Emia, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de formation des futurs cadres des Forces armées et de sécurité.



Boubacar Païtao



