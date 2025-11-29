Direction générale des douanes : Cheickna A. Diallo aux commandes ! - abamako.com

Direction générale des douanes : Cheickna A. Diallo aux commandes ! Publié le samedi 6 decembre 2025 | Aujourd`hui

Réputé intègre, loyal et patriote, le nouveau directeur général des douanes, l'Inspecteur général Cheickna Amala Diallo a pu laisser son empreint partout où il a servi au sein de l'administration douanière.



Il succède à Amadou Konaté, appelé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2026.





Commé lors du conseil des ministres du 25 août 2021, l'inspecteur général Amadou Konaté n'est plus le directeur général des douanes depuis mercredi 3 décembre 2025. Il a été remplacé par l'inspecteur des douanes Cheickna Amala Diallo, précédemment directeur régional de Mopti. Il a également servi à Sikasso comme directeur régional.



Le nouveau patron de l'administration douanière est réputé être un cadre compétent, rigoureux et surtout un grand bosseur. Partout où il est passé, Cheick Diallo a laissé de très bons souvenirs, selon certains de ses collaborateurs. "Nous pensons qu'il peut bel et bien faire des résultats puisqu'il connait déjà le service et la qualité des uns et des autres. Il suffit seulement de l'accompagner à atteindre ses objectifs. Il s'agira donc de consolider les acquis en terme de résultats surtout dans le cadre de la mise en œuvre des réformes", nous confie l'un de ses collaborateurs. "Cheick est rigoureux, il applique strictement la réglementation", renchérit un autre douanier.



Cheick Diallo dispose d'une somme d'expériences professionnelles à partir de divers postes qu'il a eus à occuper. L'ancien directeur régional de Sikasso (il avait été nommé le 6 décembre 2018) a occupé plusieurs postes comme chef de bureaux secondaires frontaliers, de bureaux principaux et surtout directeur régional adjoint à deux fois après un séjour de quatre (4) ans comme chef de division à la direction générale des douanes.



En marge de l'inauguration du nouveau siège de la direction générale des douanes à Samako II, en septembre 2022, Cheick Diallo en tant que directeur régional de Kayes, a été élevé avec d'autres agents à la médaille d'honneur des douanes par le président de la Transition, Assimi Goïta. Et les autres récipiendaires avaient pour noms : le commandant Aly Coulibaly et le commandant Aboubacrine Ag Aboulahi.





Notons qu'après de loyaux services, l'inspecteur général des douanes Amadou Konaté est appelé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2025 tout comme son adjoint Ag Boya.







El Hadj A.B.HAIDARA