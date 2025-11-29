Mamoutou Toure dit Bavieux : "El Hadj Hamet Niang était le symbole de tout ce que Kayes comptait en générosité et en don de soi" - abamako.com

Mamoutou Toure dit Bavieux : "El Hadj Hamet Niang était le symbole de tout ce que Kayes comptait en générosité et en don de soi" Publié le samedi 6 decembre 2025

Décédé dimanche 30 novembre 2025 à Dakar, au Sénégal, le corps du Vieux Hamet Niang, père de l'ancien ministre et président de Fiba, Hamane Niang, a été rapatrié, mercredi dernier à Kayes. Ils étaient tous là à commencer par les autorités régionales là pour accueillir la dépouille.



C'est ce vendredi 5 décembre que le Vieux Hamet Niang sera conduit en sa dernière demeure à Kayes par une foule des grands jours. Dès l'annonce du décès de cet homme exemplaire qui a tout donné à Kayes et au Mali, la Fédération malienne de football, à travers son président, Mamoutou Touré dit Bavieux, a présenté ses condoléances à l'ancien ministre Hamane Niang dans un message que nous publions. "Le Vieux Hamet Niang n'était pas seulement le père de la famille Niang, il était le symbole de tout ce que Kayes comptait en générosité et en don de soi. La mort d'un être cher est toujours synonyme de douleurs et de tristesse incommensurables. L'être humain que nous sommes, demeure impuissant face à la volonté d'Allah, seul Maître de l'Univers. En cette douloureuse circonstance, les membres du comité exécutif et l'ensemble de la famille du football malien adressent, à vous-même, Monsieur le ministre, à vos frères et sœurs, à toute la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à l'ensemble de la ville de Kayes, leurs vives compassions et leurs condoléances les plus émues. Qu'Allah accueille l'âme de El Hadj Hamet dans son paradis éternel".





El Hadj A.B.H



