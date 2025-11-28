Guerre informationnelle : Le ministre de la Communication salue la Maison de la presse pour ses efforts - abamako.com

Guerre informationnelle : Le ministre de la Communication salue la Maison de la presse pour ses efforts
Publié le samedi 6 decembre 2025 | L'Essor

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 5 décembre 2025, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration a exprimé ses félicitations et remerciements au président de la Maison de la presse



Cela, pour les efforts remarquables que le président de la Maison de la presse, ses collaborateurs ne cessent de déployer pour défendre le Mali dans un contexte de guerre informationnelle d'une rare intensité.



Dans ledit communiqué, le ministre chargé de la Communication a déclaré que dans cette période où les attaques numériques, les manipulations médiatiques, les campagnes de désinformation et les narratifs hostiles cherchent à fragiliser nos institutions, à semer le doute dans l'esprit des populations et à affaiblir la cohésion nationale, la Maison de la presse s'est affirmée comme un rempart essentiel, une vigie lucide et un acteur stratégique au service de la vérité.





Pour Alhamdou Ag Ilyene ces actions, conduisent dans un esprit républicain et citoyen, traduisent une profonde conscience des enjeux de souveraineté et témoignent d'un engagement remarquable au service de la Nation.



Par ailleurs, le ministre a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des hommes de médias qui travaillent pour que la vérité éclaire chaque foyer malien "souvent dans la discrétion, parfois au péril de leur sécurité".



Pour conclure, le ministre chargé de la Communication dira que son département restera disponible pour poursuivre et intensifier sa collaboration stratégique avec la Maison de la presse, dans l'unique objectif de défendre les intérêts du Mali, de renforcer la souveraineté numérique et informationnelle, et de garantir aux concitoyens une information saine, équilibrée et fidèle aux réalités du pays.



Fatoumata KAMISSOKO

