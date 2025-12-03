Guinée-Bissau : Interrogations sur un putsch - abamako.com

Guinée-Bissau : Interrogations sur un putsch Publié le samedi 6 decembre 2025 | Mali Tribune

En Guinée-Bissau, les événements récents qualifiés de "coup d’État" par les autorités suscitent de vives interrogations. L’attaque armée contre les institutions, présentée comme une tentative de renversement du pouvoir, est perçue par une partie de l’opinion publique et des observateurs comme une mise en scène destinée à servir des intérêts politiques internes.



Le récit officiel évoque des individus armés ayant pris pour cible des bâtiments stratégiques, semant la confusion dans la capitale. Pourtant, plusieurs analystes soulignent l’absence de cohérence dans le déroulement des faits : manque de résistance organisée, absence de revendications claires, et une communication gouvernementale jugée plus dramatique que factuelle. Ces éléments nourrissent l’idée d’une opération orchestrée pour détourner l’attention des difficultés institutionnelles et électorales.





La Guinée-Bissau traverse une période de fortes tensions politiques, marquée par des incertitudes électorales et des institutions fragiles. La destruction de matériel électoral et la perte des procès-verbaux régionaux ont déjà plongé le pays dans une impasse. Dans ce climat, la mise en avant d’un "coup d’État" pourrait servir à justifier des retards, renforcer certains acteurs au pouvoir ou affaiblir l’opposition.



La Cédéao et les partenaires diplomatiques suivent de près la situation. Leur présence à Bissau traduit une inquiétude face à la fragilité institutionnelle du pays et à la possibilité que cette crise soit instrumentalisée. Pour les observateurs régionaux, l’enjeu est double : éviter une escalade de l’instabilité et préserver la crédibilité du processus démocratique.



Au-delà des faits, c’est la confiance des citoyens qui se trouve ébranlée. Entre accusations de mise en scène et absence de transparence, la population peine à discerner la réalité des événements. Cette crise illustre une fois de plus la vulnérabilité des institutions guinéennes face aux manipulations politiques et aux soubresauts sécuritaires.



Qu’il s’agisse d’un véritable coup d’État avorté ou d’une opération montée de toutes pièces, l’épisode révèle la profondeur des fractures politiques en Guinée-Bissau. Seule une enquête indépendante et une médiation régionale crédible permettront de dissiper les doutes et de restaurer la confiance dans les institutions.



Ousmane Mahamane



